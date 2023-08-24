越中海警青年警官进行工作经验交流

在2023年第三届越中海警青年警官交流会框架内，8月24日，越中海警青年警官座谈会在河内举行，旨在建立双方团结协作关系，增进双方互相了解，并共同携手应对海上各种挑战。

座谈会上，两国海警青年警官就海上执法思想政治工作、海上执法工作、 保护海洋环境等两国海警工作中的重点内容开展讨论和进行经验交流。

越方发表关于海上执法思想政治工作方面的内容受到中方警官的关注，让中国海警警官更加了解越南海警对于干部和战士们的思想政治教育工作。

对于保护海洋环境的问题，越方表示，预防海洋环境污染、应对环境事故和克服环境污染是越南海警力量重要的特殊任务之一。

越南青年警官还听取了中国海警警官分享有关海上执法工作的有用经验，其中包括：在履行任务特别是防范和处置海上违法行为过程中与海关等有关部门协调的经验。

中国海警青年警官代表团团长表示：“中越两国山水相连，都是发展中国家，并面临着同样的海上犯罪形势。因此，双方需要加强交流与合作，以共同应对地区新出现的风险和挑战。”

通过此次交流，两国海警青年警官一致认为，两国海警力量有很多相似之处，在海上执法过程中面临着相似的挑战。 因此，双方在履行任务过程中需要加强密切配合，从而提高工作效率。（完）