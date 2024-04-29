越中海警联合巡逻圆满结束

越南-中国海警力量举行了2024年第一次北部湾海域联合

巡逻自4月27日至29日在北部湾分界线临近海域。以双方的高度责任精神，此次联合巡逻已圆满成功，为建设和平、稳定、尊重法律的海域做出贡献。

这是自从越南与中国《北部湾渔业合作协定》于2020 年6月30日到期后,越南海警与中国海警在北部湾分界线邻近海域进行的第8次联合巡逻。

越方巡逻力量包括由海警第一区副司令兼参谋长梁高凯大校为指挥长的越南海警8004号和8003号舰编队。中方巡逻力量包括由中国海警局南海分局副局长吴幼林大校为指挥长的中国海警4302和4203号舰编队。

陪同越南海警工作团的还有：边防部队、越南一些沿海省市农业与农村发展厅、第一区鱼检分局、海防市海关局等的代表。

这次联合巡逻范围横跨13个地点，从昏果岛（Cồn Cỏ）东北边48海里处到陈岛（đảo Trần）东南边14海里处，全程255.5海里。

在巡逻过程中，两国海警已进行会谈、会谈，检查、监督在划界线附近海域作业的渔船，向渔民宣传有关海上捕捞的法律法规等活动。在此次巡逻中，越南海警成立了跨部门工作组，对海上捕捞的越南渔船执行各法律法规和欧洲委员会IUU (禁止非法、不报告和不管制捕鱼)警告情况进行检查。

梁高凯代表越南参加联合巡逻力量发表讲话时强调，联合巡逻体现了越中两国执法力量在北部湾的紧密合作，是地区海上执法合作的亮点，对海上作业的两国渔民具有巨大意义。从而，为培育两国传统友谊，一道努力把北部湾建设成为和平、稳定和尊重法律的海域做出贡献。（完）