越中海警力量开展海上联合巡逻活动

由海警第一区司令部副司令、参谋长梁高凯大校率领的越南海警编队（由8003号和8004号巡逻船组成）和中国海警局直属第四局执法部部长黄敏率领的4304号和4302号舰船编队参加联合巡逻任务。梁高凯大校表示，越南一直以来都高度重视并大力推进越中全面战略合作伙伴关系发展。这是越南外交政策中的头等优先事项。梁高凯大校强调，越中海警力量的合作关系不断得到巩固和发展；重申联合巡逻活动充分体现了两国海上执法力量在北部湾海域内的密切合作关系，是地区海上执法合作的亮点，对两国渔民在海上作业具有重要的意义，为培育传统友谊，共同建设北部湾海域成为和平、稳定、遵守法律规定的海域作出积极的贡献。黄敏对越南与中国海警的联合巡逻活动继续得到维持与开展表示高兴。自2020年以来，双方在北部湾分界线附近海域举行了5次联合巡逻活动。黄敏相信，双方将安全、顺利地完成此次联合巡逻活动。按计划，此次联合巡逻活动自11月3日至6日举行，将经过北部湾划界线上的13个点，总航程达255.5海里。此次联合巡逻活动的目的在于维持北部湾附近海域的安全秩序，从而有助于增强两国海警力量之间的合作关系和互相了解。此外，此次联合巡逻活动还有助于加大对渔民的法律宣传、教育力度；提高干部战士的指挥能力。在巡逻过程中，两国海警力量将进行一下内容：通电话交换意见，检查、监督在分界线附近海域作业的渔船，为渔民加大有关法律知识的宣传力度，开展海上搜救方案演练等。（完）