越中推进国有企业改革发展合作

越通社驻中国记者报道，会上，中国国务院国资委和越南国资委代表介绍了两国国有资产管理与监督以及国企改革与发展情况。同时，双方国企代表也分享生产、经营活动的经验及其发展战略。



越共中央总书记阮富仲2022年10月对中国进行正式访问期间，双方签署了《中国国务院国资委与越南国资委关于加强国有资产和国有企业领域交流合作的谅解备忘录》，旨在贯彻落实两国高层领导人达成的共识。这是一个重要的里程碑，为加强两个委员会及其管理的企业之间的交流与合作创造前提，以保护和发展企业国有资本。



两个委员会领导人一直高度重视和积极促进合作谅解备忘录的实施。在新冠疫情得到控制后，2022 年 12 月 12 日，CMSC 办公室和SASAC际合作局在河内举行工作会议。会上，双方同意加强各级代表团互访；举行定期磋商、进行信息和经验分享；相互关心和支持在双方所属企业中履行业主代表机构的职责。(完)