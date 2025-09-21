越中承诺按照"六个更"方向推进两国全面战略合作

出席招待会的有：中国全国人大常委会副委员长张庆伟，中国全国人大外事委员会副主任委员傅自应，中国外交部副部长孙卫东，中共中央对外联络部副部长马辉，中国人民解放军军事检察院少将副检察长胡明华，中共中央党校副校长李文堂，中国历任驻越南大使、总领事，中国各部委、各地方、友好人士、抗美援越老兵、企业、高等院校代表、新闻媒体机构记者以及各国驻华使节。



越南驻华大使范清平以及全体馆员，越资机构、越南侨胞、留学生代表出席招待会。



范清平大使在招待会上致辞时强调，越南八月革命和九·二国庆是意义重大的历史性里程碑。经过80年争取民族独立和建设与发展国家，越南坚定不移奉行独立自主、和平、友好、合作，推动国际关系多边化、多样化，积极、主动融入国际社会的对外政策，是国际社会各国的朋友、值得信赖的合作伙伴和负责任的成员。



范清平大使指出，在越南共产党的领导下，目前越南稳步地向现代化迈进，持续推行革新，全面实现机构改革，在各领域取得突破性进展，为砥砺奋进新纪元奠定坚实基础，将越南建成民富、国强、民主、公平、文明的社会主义国家。为了实现此目标，随着越南历代人民的不懈努力，包括中国在内的国际友人的宝贵支持是不可缺少的。



范清平大使表示，近期越中关系保持良好发展势头，并按照“六个更”总体目标全面推进，两国高层交往密切，并成为双边关系的亮点，最为突出的是越共中央总书记、国家主席苏林和中共中央总书记、国家主席习近平分别于2024年8月和2025年4月实现互访。两国领导人在短短一段时间内实现三次互访，越南国家主席梁强，越南政府总理范明政，中国全国人大常委会委员长赵乐际8月底、9月初出席在对方国家举行的重大纪念典礼和重要多边活动，充分体现两国之间的相互重视与支持。



与会代表参观图片展。图自越通社

值此机会，范清平大使对中国党、国家和人民以及国际友人在那段历史征程上给予的支持与合作表示衷心感谢。



范清平大使强调，越南将巩固和发展对华关系视为战略选择和头等优先，愿与中国一道，进一步深化两国全面战略合作伙伴关系和推进构建具有战略意义的越中命运共同体，为两国人民带来实在、长久的利益。



中国全国人大常委会副委员长张庆伟在招待会前会见范清平大使时，代表中国党、国家和人民祝贺越南党、国家和人民的华诞。张庆伟欣慰地看到越南80年来所取得的跨越式发展成就，认为2025年对中越两国关系具有特殊意义，即两国建交75周年，举办人文交流年活动，保持高层交往和各层次接触。两国高层领导将出席各自国家的重大盛会视为彼此支持与重视。



张庆伟表示，75年来在两党、两国最高领导人的战略引领下，由毛泽东主席和胡志明主席亲手缔造、历代革命老前辈精心培育的中越关系步入了构建具有战略意义的中越命运共同体的新时代。中方愿与越方一道，落实好两党两国领导人的共识，办好中越建交75周年庆祝活动，朝着“六个更”总体目标推动双方全面战略合作，为构建中越命运共同体和推进各自国家社会主义现代化作出应有贡献。



在“同志加兄弟”的友好氛围中，各位嘉宾共同参观了越南风土人情图片展和越南品牌商品展位，欣赏精彩文艺演出，并品尝越南美食。（完）