越中开展边境联合巡逻执法行动

越南莱州省边防部队同中国云南省金水河出入境边防检查站红河边境管理支队2月25日开展边境联合巡逻执法行动。

本次联合巡逻执法行动由中方主办。双方成立了联合指挥部，每方成立3支陆地巡逻队，派出由4人组成的两个联络小组参加巡逻，对29号至71号界碑地区进行巡逻检查。

双方采取步巡与车巡相结合的方式，分为两个阶段，巡逻时长7小时。在巡逻过程中，巡逻力量对双方边民300多人次进行普法教育，发放法律宣传单300张，全程长达150公里。

巡逻结束后，双方联合指挥部就此次联合巡逻执法行动取得的结果进行评估总结，就近期边境局势交换意见。双方一致评价称，此次联合巡逻执法行动已圆满结束并达到既定目标。

双方就今后配合开展的工作内容达成一致，其中，继续加强联合巡逻协调机制，配合坚决打击跨境违法行为，推行快速遣返机制，营造平安边境环境，便利口岸通关，扩大友好交往合作。

与此同时，双方维持通过信函、热线电话等方式相互通报情况，及时办案，加强巡逻管控工作，严厉打击非法出入境、贩卖人口、走私等违法行为，维护两国边境地区安全有序。双方将加强边境法律和政策宣传工作，提高双方民众护边守法的意识，为减少边境地区违法行为作出贡献。（完）