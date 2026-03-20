越中开展双边巡逻，共建和平友好边界线

3月20日，在越中边境线3号界碑处，越南奠边省边防部队代表团与中国人民解放军蒙自军分区边防代表团举行了2026年双边巡逻启动仪式。



启动仪式上，双方指挥官强调，奠边省边防部队与蒙自军分区边防部队之间的年度双边巡逻活动体现了紧密的合作精神。这是边防对外交往工作的亮点，为建设和平、友好、合作与发展的边界线做出了积极贡献。



启动仪式后，在双方指挥官的统一指挥下，越南奠边省边防部队阿巴寨（A Pa Chải）边防哨所与中国蒙自军分区金平会晤站的巡逻力量开展了联合巡逻。巡逻路线从3号界碑开始，直至越南-中国-老挝三国交界点界碑。



双方一致同意组成纵队，采取步行与机动相结合的方式，按照“点对点”、“线对线”、“面对面”的模式进行巡逻，确保对双方管辖区域内的整个边境线实施严密管控。



在巡逻过程中，双方官兵配合开展了巡逻路清障、国界碑周边环境卫生整治与修缮工作；及时交换并分享了边境地区治安秩序情况的相关信息。检查结果显示，国界线及界碑系统保持原状，未发现违反边境规章制度的迹象，地区安全形势稳定。



巡逻结束时，双方举行了越中老三国交界点界碑描红活动，并举行会谈，评估取得的成果。据此，双方一致同意继续有效维持热线信息交换机制，加强在边境管理与保护工作中的交流与配合。特别是，双方强调将有效配合打击非法出入境、走私、人口贩卖及其他违法行为，决心共同维护领土主权和国家边境安全，保障两国边境地区人民的平安生活。（完）