越中建交75周年：推动双边旅游合作

值此越南与中国建交75周年暨“越中人文交流年”之际，6月25日，越南国家旅游局局长阮重庆在河内与中国黑龙江省外事办公室副主任李胜彬举行工作会议，旨在推动双边旅游推广合作。



阮重庆高度评价黑龙江省的旅游潜力，认为双方在旅游领域上拥有广阔的合作空间。



他表示，在越南党和政府的高度重视下，越南旅游业近年来发展迅速，成为国民经济的重要支柱。在2015-2019年阶段，越南国际游客年均增长率达22.7%，跻身全球游客增长最快的国家行列。新冠疫情后，越南是东南亚旅游复苏最快的国家之一。2024年，越南预计接待国际游客1760万人次，国内游客达1.1亿人次。其中，中国始终是越南最大客源市场之一。



至2030年越南旅游发展战略确定将旅游业打造成为支柱产业，在国内生产总值（GDP）中占据重要比重。同时，中国被继续定位为越南旅游的优先合作市场。



阮重庆表示，中国游客特别喜爱岘港、芽庄、富国等海岛目的地以及海鲜美食；与此同时，赴中国旅游的越南游客数量也迅速增长。两国在发展陆路、海路、铁路等多种旅游形式方面具备便利条件，中国广西、云南与越南多个地方之间的旅游线路正在不断拓展。



目前，越南重点发展四大类旅游产品：海岛旅游、生态旅游、文化旅游和都市旅游；同时推进健康、农业、高尔夫、铁路等辅助型旅游产品。阮重庆建议双方加强旅游信息共享，联合推广营销，分享市场需求，并积极参与对方举办的重要旅游活动。



越南每年有两大国际旅游博览会：4月在河内举行的越南河内国际旅游展（VITM）和9月在胡志明市举行的国际旅游博览会（ITE）。阮重庆希望黑龙江省将组团参展，以加强两国外交关系、推广文化并推动旅游合作。



李胜彬表示，黑龙江位于中国最北端和最东部，农业、工业、冰雪运动等领域优势明显，旅游资源丰富。其中，哈尔滨冰雪大世界和国际冰雪节是全球最具影响力的冬季旅游盛会之一。



他表示，越中两国在文化、自然、气候等方面既有相似之处，又各具特色，双方应加强企业对接、游客互访，并共同举办系列活动，庆祝两国建交75周年。黑龙江愿为越南旅游业提供中文培训支持，分享数字化转型经验及相关研究资料，为旅游发展赋能。（完）