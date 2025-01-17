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越中建交75周年：中国友好人士希望两国一道向前迈进

中国友好人士林立文值此越南与中国建立外交关系75周年和“越中人文交流年”之际接受越通社驻北京记者采访时表示，2024年5月，在赴越出席奠边府大捷70周年庆典时，越南的快速和蓬勃发展给他留下深刻的印象。

林立文表示，近期，两国高层领导互访频繁，其中包括阮富仲总书记于2022年对中国进行历史性访问和中共中央总书记、中国国家主席习近平于2023年对越南进行的访问；苏林同志在上任总书记职务后已选择中国为首个出访的国家。一切都体现出两国高层领导对双边关系的重视和越中合作关系的重要性。

林立文认为，2025年两国需保持密切配合，举行更多文化和旅游交流活动，组团进行互访，从而增进两国人民之间的互相了解。他同时认为，越南应大力推动贸易交流，援助推动边境地区经济发展，加强卫生、教育、购电的基础设施等领域的合作。

关于今后两国关系，林立文表示，中越两国均为由共产党领导的社会主义国家，两国拥有许多相同之处，希望两国将牢牢把握该机会，保持团结，加强合作，一道向前迈进。

林立文是中国军事顾问团的卫生顾问林钧才之子。在参加支援越南抗击法国期间，林钧才已参加边界战役、三角洲战役、西北战役等等。他同越南军队建立了一个完整的医疗卫生系统，培养了大量医疗卫生干部，援助组织和实施战争时期医疗服务和为伤残军人进行及治疗，为越南人民争取独立、民族解放斗争做出巨大贡献。林钧才已荣获胡志明主席授予“一等英雄勋章”；越南政府和国防部授予的“胡志明纪念章”和“抗战纪念章”。（完）

越通社

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