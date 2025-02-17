越中建交75周年：两国关系在各领域务实合作成果丰硕

值此纪念越中建交75周年暨越中人文交流年之际，接受越通社驻北京记者的采访时，中国人民大学重阳金融研究院研究员刘英强调，在毛泽东和胡志明老一辈领导人的开拓带领下，在新一代中越两国领导人的战略指引下，中越无论是在政治、经济还是生态、人文等各领域务实合作成果丰硕。

刘英表示，中越两党、两国历代领导人和两国人民75年来精心培育的友谊和取得的突出成果举世瞩目。中越两国山水相连、唇齿相依，是好邻居、好朋友、好同志、好伙伴。

中越建交75年来，在争取国家独立和民族解放的峥嵘岁月中，双方并肩战斗、相互支持，“越中情谊深、同志加兄弟”成为两党两国关系最生动写照。在社会主义建设的伟大事业中，中越双方互学互鉴、携手共进，全面战略合作持续深化。2023年中越双方宣布携手构建具有战略意义的中越命运共同体，两党两国关系迈入新阶段。

中国学者认为，中越建交75年取得的成果将推动中越两党两国及两国人民更加紧密合作，提升中越两国人民的福祉，并提升中越两国在区域及全球的影响力。中国连续多年成为越南第一大贸易伙伴，越南连续多年是中国在东盟的第一大贸易伙伴。中越两国始终秉持“长期稳定、面向未来、睦邻友好、全面合作”方针，按照“政治互信更高、安全合作更实、务实合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好”的发展，在世界人类发展和两国民生福祉提升上继续共同努力，取得更丰硕的成果。

刘英表示，未来中越两国在政治、经济、安全、海洋、文化、国际合作等各领域都存在巨大合作潜力与空间。

一是中越两国加强政治、政党、制度合作。中越两国在建设高水平社会主义市场经济制度上，在加强中越两党交流合作上，都有巨大合作空间，中越两国互学互鉴，共同进步。

二是加强中越新质生产力的发展与合作。新质生产力强调科技创新引领产业创新，强调传统产业改造升级和新兴产业及未来产业的发展，促进数字经济、绿色经济发展合作，加强科技、人才、教育的良性循环，中越在加快发展新质生产力方面有巨大发展潜力，在促进经济高质量发展，实现中越现代化发展方面潜力无限。

三是加强中越在“一带一路”与“两廊一圈”合作潜力巨大。中越两国在经济合作与基础设施建设等各领域务实合作潜力巨大。中越在“一带一路”与“两廊一圈”的对接合作上，不仅有铁路、公路、港口等基础设施硬联通合作空间，也在规则标准软联通方面有巨大合作潜力，在人文交流的心联通方面合作潜力无限。

四是加强中越两国国际事务的务实合作。在国际舞台上，特别是在联合国、亚太经合组织（APEC）、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、中国东盟自贸区3.0版等双多边平台上，中越都有巨大空间加强协调合作，推动更加平等、有序的全球化进程。

五是中越加强海洋合作与管理潜力巨大。中越两国山水相连。尽管中越在东海部分问题上有分歧，但双方都同意加强海上合作，尤其是在海上搜救、海上低敏感领域合作等。

六是中越加强防务与安全合作潜力大。中越在防务安全领域的合作，尤其是加强边防合作、反恐、反跨境犯罪、联合国维和等方面，具有长期的战略意义。

刘英表示，在中越两国建交75周年，通过人文交流年的建设，加强中越两国在教育、旅游、智库、媒体等各领域的务实合作，通过中越两国人文交流促进“心联通”，提升中越两国合作水平，加快构建中越命运共同体。

刘英指出，围绕建交75周年，中越要共同举办一系列的纪念活动，通过中越两国人民共同回顾历史、分享两国友谊历程、展示两国领导人和人民共同努力的成就等，特别是中越两国老一代领导人毛泽东与胡志明共同缔造的中越友谊万古长青，要加强中越两国人民之间的交流互访和红色旅游。通过这些交流和纪念活动，来回顾中越两国领导人如何共同参加革命，并建立起深厚友谊，深化两国的友谊根基，展现双方在各自历史进程中的互动与合作。

同时，强化智库青年交流合作。举办中越人民论坛。加大两国青年之间的交流与合作，通过青年论坛、互访、联合志愿者活动等形式，帮助年轻人建立长期的友谊和合作关系。特别是在高校之间开展联合研究、学术交流等活动，促进双方青年在全球化背景下的合作和共同发展。

与此同时，举办文化艺术交流活动。双方应举办丰富多彩的文化艺术活动，如艺术展览、音乐会、舞蹈表演、电影放映等，展示两国传统和现代文化的独特魅力。可以组织“越南文化周”与“中国文化周”等主题活动，在两国主要城市举办，以促进民众对对方文化的了解和兴趣。

刘英强调，通过这些活动中越不仅能够在纪念建交75周年之际深化两国人文交流，而且能够增强两国人民之间的传统友谊与密切合作，进一步推动中越关系的长期友好与深入合作。（完）