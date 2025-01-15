越中外交部常务副部长战略磋商在北京举行

阮明宇和王毅俊对一年来越中关系呈现积极发展势头感到高兴和给予高度评价，一致同意继续保持密切配合，按照两国高层领导所达成一致的“六个更”既定方向和2024年12月举行的越中双边合作指导委员会第十六次会议取得的具体成果推动双边关系发展。

阮明宇强调，越南始终铭记中国在各时期所向越南提供的宝贵帮助，始终确定发展对中国关系是战略选择和越南独立自主、多边化、多样化对外关系的对外政策中的头等优先。

关于今后合作方向，阮明宇建议双方通过高层互访和接触进一步加强战略沟通和增强政治互信，推进两个经济体互联互通，提高合作质量和效果，尤其是集中开展各大、具有象征性和符合两国全面战略合作伙伴关系、具有战略意义的命运共同体的工程。

关于海上问题，阮明宇建议双方继续落实好各项高层协议和共识，尊重彼此正当及和法利益，符合包括1982年《联合国海洋法公约》的国际法，尽早处理有关渔民和渔船问题，符合两国友好关系，一道努力维护和平、稳定，在当前复杂的背景下妥善处理东海问题。

王毅高度评级双方进行外交部常务副部长级战略磋商，展现出两国之间合作迈出新步伐和互信。王毅强调，中方高度重视对越关系；愿同越南一道保持高层接触，巩固政治互信，推动务实合作，巩固两国关系的民意基础。

此前，13日当天，阮明宇与中国外交部常务副部长马朝旭共同主持召开了第一次越中外交部常务副部长战略磋商。

双方强调了保持各对话机制，推动和深化越中全面战略合作伙伴关系、建设具有战略意义的越中命运共同体的重要性。

双方深入讨论双边关系，在各多边场合的合作以及共同关心的国际和地区问题，一道配合推动地区和平、稳定和和繁荣。（完）