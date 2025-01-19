越中合作前景美好广阔

苏军桥表示，1950年1月18日，中越建立外交关系，中国也成为世界上第一个承认并与越南建立外交关系的国家，这为两国人民传统友谊与全面合作关系打开了新篇章。75年来，友好关系是越中关系的主流，胡志明、毛泽东等双方老一辈领导人亲手缔造、精心培育了这种友谊。世纪之交，越中确立“长期稳定、面向未来、睦邻友好、全面合作”方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”精神。2008年，中越双方建立全面战略合作伙伴关系后，各领域合作取得积极全面进展。

进入新时代，越中关系不断拓展深化。2023年，为继承和弘扬“中越情谊深，同志加兄弟”的友好传统，进一步深化和提升越中全面战略合作伙伴关系，越中双方领导人为新形势下的越中关系确立了“六个更”目标，即政治互信更高、安全合作更实、务实合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好，并一致同意构建具有战略意义的越中命运共同体，为在更高起点开启越中关系新阶段注入强劲动力。

越中关系历经75个春秋风雨考验，历久弥新，不断巩固并迈上新台阶。特别是近年来，尽管国际形势风云变幻，越中关系始终沿着正确航向破浪前行，不断取得新成果。这主要得益于两党两国最高领导人的战略擘画和亲自引领。

苏军桥指出，越中社会制度相同、理想信念相通。这些年来，越中两党两国最高领导人常来常往，这是越中两党两国关系发展的最大优势和最重要的政治保证。不仅充分彰显越中关系的高水平和特殊性，同时也有利于双方在治党治国理政经验上交流互鉴，增强政治互信，推动越中关系在新时代不断拓展深化。

在越中关系发展中，党际交往也发挥了特殊优势和作用。下个月，越南共产党将迎来建党95周年，从越南共产党成立算起，越中两党友好交往也走过了95个年头，两党在各自争取民族解放和人民独立的过程中互相帮助、共同奋斗，在彼此改革开放和革新事业中互学互鉴。21世纪以来，特别是2012年至今，党际交流一直是两国关系的“压舱石”，在推进两党两国关系行稳致远方面发挥关键作用。

苏军桥强调，越中山水相连，文化相近，两国民间往来和相互了解也在不断加深。目前越中人员交往频繁，在文化、体育、旅游、艺术等领域的民间交流活动丰富多彩，越中人民论坛和青年大联欢等活动为促进民心相通发挥积极作用。中国四大古典名著在越广为流传，多部中国连续剧在越热播。在华越南留学生达数万人，赴越中国留学生人数稳步增长。这些民间交往不仅增进了两国人民之间的了解，也为两国之间各领域的合作提供了广泛而坚实的民意基础。

苏军桥援引越南国家旅游局发布的数字表示，2024年访问越南的中国大陆游客数量就达370万人次，较前一年大幅增长214.4%。相信未来中国赴越游客数量还会保持较快速度的增长。同时，随着中越跨境旅游合作蓬勃发展，越南赴中国游客数量也在显著增长。展望未来，越中跨境旅游的合作前景一片光明。

目前，越中在老街-河内-海防、谅山-河内和芒街-下龙-河内标准轨铁路等项目上的合作正在有条不紊地进行，而这只是越中加快推进交通基础设施特别是铁路、公路互联互通，共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”战略对接合作重点的一部分。可以预见，未来越中在交通基础设施等领域的务实合作必定会取得更大的成果。

苏军桥指出，经贸合作一直是越中合作的突出亮点，也是推进两国关系的重要动力源泉。虽然中国是越南最大的贸易伙伴，越南是中国在东盟内最大贸易伙伴和全球第四大贸易伙伴国，越中双边贸易额也连续多年突破2000亿美元，规模非常庞大，不过，随着两国的发展战略持续对接、互联互通持续加强、互补优势持续释放，越中经贸合作还有更大的拓展空间。此外，中越在电力、风能、太阳能、数字经济、电子商务、绿色发展等领域的合作潜力也有待发掘。

“越中是具有战略意义的命运共同体。当前，越中两国都在向着各自国家制定的现代化发展目标不断迈进，由此也为越中合作带来了新的历史机遇。两国应以越中建交75周年和“越中人文交流年”为契机，把越中各领域务实合作进一步提质升级，更好地造福两国和两国人民，为地区和世界和平、稳定与发展作出积极贡献”，苏军桥强调。（完）