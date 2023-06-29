越中合作做好边境和口岸管控工作

29日，越南奠边省边防部队指挥部与中国云南省普洱边境管理支队、勐康出入境边防检查站第十一次工作会谈在奠边省奠边市举行。双方已就边境和口岸管控、新冠肺炎疫情防控、打击跨境犯罪和执法等领域的合作交换意见。

会谈上，双方已就今后合作方向进行讨论和达成一致。据达成的协议，双方将保持定期会谈机制；继续配合严格落实关于边境管理的三项法律文件；向边境地区人民进行边境管理规定实施的宣传和教育；加强合作，及时交换信息，有效打击边境和口岸各种罪犯；加强边境地区巡逻、检查工作，阻止非法出入境活动和各种罪犯。

双方主动配合向上级和地方政府报告，做好参谋助手，从而重新开放越南阿巴寨与中国龙富通道；积极当好各级人民委员会的参谋助手，进行会谈和双边考察，向两国政府报告结果，建议批准将阿巴寨与龙富通道提升为双边口岸，旨在推动双边经济社会发展。

越南奠边省与中国云南省的边境情况一直保持稳定，奠边与云南两省乃至越中关系日益向前发展，扩大到多领域。从2022年8月至今，双方已做好边境地区人民越中陆地边界管理的法律文件宣传教育工作。双方已配合解决好边境地区发生的事件，特别是有关边界线和国界碑的事务；责成基层单位加强联合巡逻和边境管控工作，及时发现和阻止违反边境管理规定的行为。

此外，奠边省边防部队已同普洱边境管理支队、勐康出入境边防检查站加强配合，进行联合巡逻，共享信息，打击非法出入境，为维护边境地区安全和稳定做出努力。（完）