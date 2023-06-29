越中发表联合新闻公报

28日晚，越南政府总理范明政和越南高级代表团已抵达河内，圆满结束于6月25日至28日对中国进行的正式访问和出席世界经济论坛第十四届新领军者年会之行。双方已发表了联合新闻公报（以下简称公报）。

公报中双方一致认为目前越中两党和两国关系呈现良好发展势头，两国之间的全面战略伙伴关系获得切实成果。双方一致同意继续落实好越共中央总书记阮富仲于2022年访问中国期间，双方发表的《关于进一步加强和深化越中全面战略合作伙伴关系的联合声明》。

公报强调，越南将发展对中国关系作为战略选择和头等优先。中国将越南视为中国睦邻外交的优先方向。越方高度评价由中国提出的人类命运共同体、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。双方将就具体措施深入交换意见。

双方一致同意积极促进两国之间的发展战略对接，加快合作推进高质量共建“一带一路”；加强边境地区公路和铁路对接，建设多式联运物流系统，确保边境口岸畅通，推进口口岸基础设施对接，推进智慧口岸合作，推进实施和谐发展生产链和供应链。加强国企之间的交流，积极寻找加强在关键矿产领域的双边和多边合作。越方将为中国企业在越投资兴业营造良好经营环境。

双方一致同意加强两国各地方，尤其是边境省份之间的友好交流和互利合作；加强两国人民，特别是青年一代越中友好情谊的交易工作；举办好各项交流活动。

双方将认真落实两党和两国领导达成的重要共识和《关于指导解决海上问题的基本原则协议》，妥善管控海上分歧，加强海上合作，维持东海和平和稳定。

双方一致同意继续推进全面和有效实施《东海各方行为宣言》（DOC），在协商一致道的基础上，尽早达成实质性、有效力和符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的“东海行为准则”。

公报强调，越方一贯坚定奉行一个中国政策，重申台湾是中国领土不可分割的一部分，坚决反对任何形式的“台独”分裂活动，不同台湾发展任何形式的官方关系。

双方还同意坚持真正多边主义，一道努力维护国际公正和正义，在国际和地区重大问题上加强配合和合作，继续在各地区和国际框架加强配合和互相给予支持。

访问期间，两国总理还见证双方涵盖市场监督、智慧口岸和海上低敏感问题等领域的合作文件的签署。（完）