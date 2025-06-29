越中双语绘本《讲述胡伯伯的故事》正式发行

值此越南青年革命同志会成立100周年（1925.6~2025.6）之际，金童出版社推出越中双语绘本《讲述胡伯伯的故事》。

《人民报》报道，这本书重现了胡志明主席人生中的重要里程碑，从幼年阮生宫在莲村出生的那一刻，到他在巴亭广场宣读《独立宣言》的历史性时刻。

通过本书，读者有机会进一步了解青年阮必成—阮爱国为寻找救国之路而经历的艰辛历程。他不远万里，辗转异国他乡，穿过法国、美国、英国以及欧、亚、非等许多殖民地国家，亲眼目睹被奴役人民的苦难，并在马克思列宁主义的光芒指引下，带领越南民族走向独立。

作家黄原吉、陈河、黎芳莲简洁而感人的叙述，以及画家何光方的插画，犹如一部生动的电影，让读者轻松掌握她老人家寻找救国之路的征程中的重要里程碑。

《讲述胡伯伯的故事》一书的亮点在于其色彩鲜艳、生动活泼的水彩画，使小读者直观地感受到伟大领袖的革命道路、爱国精神和钢铁意志。

越中双语形式不仅帮助孩子们学习外语，也扩大了海外越南人特别是生活在使用中文国家的越南儿童以及希望了解胡志明主席的国际友人的机会，为向世界介绍和传播越南文化和历史做出贡献。

结合金童出版社适时出版的其他书籍，如：程光富教授、博士、作家撰写的《追寻她老人家的足迹》、三位意大利作家撰写的《胡志明——一个人和一个国家》，读者将进一步了解敬爱的胡伯伯为寻找救国救民之路所走过的征程。（完）