越中友谊-友谊关货运通道智慧口岸建设试点项目获批

越南政府副总理黎成龙17日签发了第865号决定（865/QD-TTg），批准在越中友谊-友谊关国际口岸1119-1120号界碑和1088/2 – 1089号界碑区域的货运通道建设智慧口岸的试点项目。

该项目的目标是将谅山省建设成为北部以东地区重点进出口、贸易、服务、旅游和边境口岸经济中心，同时是东盟各国与中国及其他国家的重要贸易门户，将越南友谊口岸建设成为“模范口岸”，是东盟现代化水平最高的陆路口岸，形成越南与东盟国家和中国最大的陆路货物贸易中心。

具体目标是试点建设智慧口岸，提高陆路口岸通关能力和效率，满足日益增长的贸易需求。同时，解决口岸地区货物拥堵情况，降低进出口货物运输、通关成本，营造良好的营商环境；增加国家预算收入，打击走私、贸易欺诈、制售假冒伪劣商品行为，维护边境地区政治安全和社会治安秩序。

力争到2027年将1119-1120号和1088/2-1089号界碑区域货运通道的通关能力比现有的提高一两倍；1119 – 1120号界碑区域通关货运车辆从800辆/天增加到2000至2500辆/天，1088/2 – 1089号界碑区域通关货运车辆从400 辆/天增加到 800至1200 辆/天。

到2030年，将1119-1120号和1088/2-1089号界碑区域货运通道的通关能力比现有的提高三至四倍；1119 – 1120号界碑区域通关货运车辆增加到3000至3500辆/天，1088/2 – 1089号界碑区域通关货运车辆增加到2000至2500 辆/天。1119—1120号界碑区域货物进出口总额约850亿美元，1088/2—1089号界碑区域货物进出口总额约250亿美元。 智慧口岸通关货物目前包括越南和东盟其他国家出口的水果、电子元件以及中国进口的电子元件。试点期间，越方将继续与中方协商，以扩大进出口货物种类，确保实现项目提出的目标。

项目试点时间从2024年第三季度至2029年第三季度末。（完）