越中友好关系史上的新里程碑

应越南共产党中央委员会总书记苏林、越南社会主义共和国主席梁强的邀请，中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平于2025年4月14日至15日对越南进行国事访问。

习近平此次访越在越共中央总书记苏林对中国进行国事访问不到一年后进行，是两党、两国的重要政治活动，具有战略意义，对两国关系的发展注入持久活力。

这是习近平第四次以中共中央总书记、国家主席身份访问越南，也是习近平同一任期内第二次访问越南。值此机会，苏林总书记已在中国人民日报发表署名文章《携手开创越中友好关系的新发展纪元》，中共中央总书记、中国国家主席习近平在越南人民报发表署名文章《志同道合携手前行继往开来续写新篇》。

两位领导在文章中强调，始终坚持将发展越中全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的越中命运共同体作为首要优先事项，并坚定致力于携手推动两国关系发展，为两国人民带来福祉，为人类和平与进步事业作出贡献。

访越期间，越共中央总书记苏林与中共中央总书记、国家主席习近平共同前往胡志明主席陵，上香缅怀胡志明主席。胡志明主席与毛泽东主席以及两国老一辈领导人亲手缔造并精心培育了“越中情谊深、同志加兄弟”的传统友谊。这份友谊日益牢固，成为两国人民的宝贵财富，必须继承好、维护好、发扬好。

越共中央总书记苏林按照接待国家元首最高规格礼遇举行隆重仪式，欢迎中共中央总书记、中国国家主席习近平访越。礼炮二十一响，欢迎中共中央总书记、中国国家主席习近平对越南进行国事访问。其后，苏林与习近平进行非正式会晤和会谈。两国领导人共同观看并听取关于两国各部委、行业和地方签署的45份合作文件的介绍。这些文件涵盖多个领域，充分体现这次访问期间双方所取得的丰硕而全面的合作成果。

越共中央总书记苏林、越南国家主席梁强为习近平总书记、国家主席举行隆重的欢迎宴会，越南国家主席梁强、越南政府总理范明政、国会主席陈青敏分别会见了中共中央总书记、国家主席习近平。

在会谈和会见中，双方领导人相信习近平总书记、国家主席此次访越将成为越中两党、两国和两国民族友好关系史上的辉煌里程碑，为进一步深化两国全面战略合作伙伴关系，推动具有战略意义的越中命运共同体的建设做出贡献。

中共中央总书记、国家主席习近平指出，将越南选为今年首次出访的第一站，充分体现了中国党和国家对中越关系的高度重视以及两国之间深厚的情谊；并表示，愿借此访问契机，与越共中央总书记苏林及越方主要领导人就巩固传统友谊、明确构建具有战略意义的中越命运共同体的战略愿景深入交换意见，按照“六个更”的方向，共同稳步前行，为人类社会作出积极贡献。

两党、两国领导就各自党情、国情、双方关系以及共同关心的地区和国际问题深入交换意见。值此机会，双方发表了继续深化越中全面战略合作伙伴关系，促进具有战略意义的越中命运共同体的建设的联合声明。

中共中央总书记、国家主席习近平对越南进行国事访问已取得圆满成功，成为了两党、两国关系史上的重要里程碑，为深化越中传统友谊、推进具有战略意义的越中命运共同体的建设、促进地区和世界和平、稳定、繁荣与发展做出重要贡献。（完）