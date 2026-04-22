越中友好使者称号授予及会谈举行

4月22日，在老街省老街坊金城二号口岸，由老街国际口岸、巴刹（Bát Xát）、猛康（Mường Khương）、花龙（Pha Long ）4个边防屯组成的越南老街省边防屯代表团与中国河口出入境边防检查站举行了2026年第一季度定期工作会谈暨友好使者称号授予仪式。

会谈中，双方共同评估了2026年第一季度在口岸管理、出入境管控、打击边境口岸各类犯罪等方面的协调工作成效，并商讨一致确定了下一阶段的合作方向。

据此，双方一致同意在下一阶段，经常性通报口岸出现的问题，配合进行及时调度处理，提高口岸管控效率，维护出入境检查秩序和边境管理，确保越南老街—中国河口国际口岸地区的安全稳定；继续加强对两国边境地区民众的宣传教育，提高其法律意识，自觉遵守国家边境口岸的各项规定和政策；在基层层面，本着合情、合理、文明的原则处理边境和口岸事件。

双方坚决阻止和处理跨境违法行为；维持和巩固会谈、信息交流、联络官、热线电话、边境紧急情况处理、交接遣返、友好交流、评选越中友好使者等合作机制；配合开展法律宣传普及，严格遵守边境口岸“三个法律文件”及双方各项法律规定。

双方一致同意向上级报告，获准组织开展交流、观察识别伪造证件等活动，积极开展业务交流培训；配合实施出入境交通工具管理方法，加强引导和调度，确保车辆有序、科学通行，保障畅通快捷，避免车辆在金城桥上长时间停靠。

双方一致同意全力合作支持坝洒（中国）—巴刹（越南）边界河大桥建设，严格检查和监督施工单位遵守陆地边境管理协定。共同努力，携手将越南老街—中国河口口岸建设成为越中陆地边境线上口岸合作的典范。

在会谈中，双方代表团团长向由出入境口岸旅客和边民投票选出的2026年第一季度“越中友好使者”称号获得者——越南金城二号国际口岸边防检查站副站长阮越勇少校和中国河口出入境边防检查站一科三级警长颁发了称号。随后，双方代表团团长在与会成员的见证下共同签署了2026年第一季度会谈纪要。（完）