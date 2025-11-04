越中加强非法出入境活动管控力度

在会议开幕式上，越南公安部出入境管理局局长范登科中将表示，越中全面战略合作伙伴关系及共建具有战略意义的“越中命运共同体”的努力，使两国交流与合作不断走深走实。两国政府积极推动科技在出入境管理工作中的应用，同时放宽政策，便利两国民众往来。



然而，政策放宽也使越中边境口岸出入境人员流量大幅上升，与之伴随的非法出入境活动亦有增加，尤其是在两国陆地边界线上的非法活动更趋复杂。



越南公安部胡志明市公安局副局长潘辉文上校在会上报告称，自2025年初以来，胡志明市登记暂住的外国人达420万人次，目前在胡志明市居住的外国人超过16.8万人，其中有6.4万多名中国公民。犯罪分子借机将胡志明市作为“中转点”。警方已查处146起非法出入境案件，涉及431人，其中195人为中国公民，并已对14起案件42名嫌疑人以组织、居间引渡等罪名立案侦查。



与会代表。图自cand.com.vn

值得注意的是，胡志明市警方发现部分犯罪分子甚至利用救护车运输非法入境人员，并通过多层中间账户支付以掩盖行踪。除北部边境（谅山、老街等省）外，还出现了从柬埔寨经安江、西宁、坚江等地偷渡入境的线路，之后再转移至胡志明市，并从那里向北非法入境中国。



中国广西公安边防总队代表在会上介绍，近年来两国边境管控合作日益高效，双方联合开展了多项防范非法移民宣传活动，并在打击非法出入境犯罪中保持密切协作。但此类违法犯罪形势仍趋复杂。他希望今后双方进一步加强配合、共享信息、畅通协作渠道，推动双方合作更加深入务实。



此次合作成果评估会议被认为是越南公安部与中国国家移民管理局协作关系迈向深入的重要一步。两国携手加强边境安全管理，不仅有助于维护各自国家安全与社会秩序，也为促进双边经贸、旅游和民间交流的安全、稳定、可持续发展创造了有利环境。(完)