越中加强合作共建和平友好稳定共同发展的边界线

12月7日，越南老街省边防部队指挥部和中国人民解放军蒙自区边防部队双边巡逻工作总结会议在老街陆路国际口岸边界分界处举行。

因新冠肺炎疫情（COVID-19）而中断一段时间后，老街省和蒙自区边防部队的双边巡逻工作从 2023 年 11 月上旬开始恢复。老街是自COVID-19控制措施放松以来，越中陆地边境线第一个与中国人民解放军恢复双边巡逻活动的地方。 2023年第四季度，双方边防部队进行了三次双边巡逻活动。

2023年第四季度双边巡逻中，越中各自边防部队派出共有30名官兵组成的3个巡逻队参加。巡逻期间，参加双方巡逻部队对边境两侧150人次进行了宣传教育，并派出6名联络官加入对方巡逻队。

双边巡逻活动有助推边境两侧人民严格遵守两国政府签署的三份关于越中陆地边界管理的法律文件的规定。通过双边巡逻活动，双方边防部队及时发现并妥善处理边境管理工作中的不足。

今后，双方将继续维持双边巡逻活动，加强友好交流；宣传提高边境两侧民众法制意识，从基层及时处理边境发生事件，防止出现热点、敏感复杂点；共同努力维护边界线的界碑界标体系的完整性，建设和平、友好、稳定、共同发展的边界线。

越中双边巡逻工作总结会议结束后，双方巡逻指挥员签署了2023年双边巡逻记录。2024年一季度双边巡逻由中方主持。（完）