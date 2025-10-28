越中加强企业交流合作

在2025年首届秋季博览会框架下，10月27日下午，越南工贸部贸易促进局举行了越南-中国贸促投资合作与企业对接交流会。

越南贸易促进局副局长黎黄才在会议上致辞时表示，越中全面合作关系已达到新高度，双方携手构建具有战略意义的越中命运共同体。2025年前9个月，越南与中国进出口额达1840.4亿美元，较2024年同期增长23%，是双边经贸合作的明证。

黎黄才说，贸易促进正是帮助两国企业缩短距离、将潜力转化为实际合作机遇的桥梁。在政府指导下，工贸部及贸易促进局已与中国多个机构，特别是山东省国际贸促会紧密配合，组织了一系列线上线下结合的展会、展览和贸易对接会议。这些努力不仅帮助越南企业扩大合作伙伴网络、为商品寻找销路，也有助于实现出口市场多元化，减少对传统市场的依赖。

参加此次博览会的中国企业家代表团有近100家单位，共设47间展位，展示了制造业、高技术、建筑材料、消费品、农产品、手工艺品等产品。

中国驻越南大使馆经济商务参赞李振民认为，2025年首届秋季博览会是一个"务实的贸易促进平台"，特别是在全球供应链格局重塑背景下，有助于两国加强合作。

"中国和越南是彼此最重要的经贸伙伴之一。2024年，双边贸易额已突破2600亿美元大关；而仅在2025年前9个月，这一数字已达到2145亿美元，较去年同期增长近13%，"李振民说道。

李振民强调，2025年首届秋季博览会是一场国家级的经贸文化活动，开辟了集贸易、投资、文化旅游和创新于一体的平台。这是为地区乃至全球投资者和贸易伙伴提供的可靠合作舞台。

“两党和两国的最高领导人都高度重视有效利用贸易促进活动来扩大市场、增进务实合作”， 李振民重申。他认为，这是两国企业共同建