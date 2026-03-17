越中军医开展边境联合义诊活动

在越中第十次边境国防友好交流活动框架内，3月17日，越中两国军医力量在越中友谊文化馆（广宁省横模乡）联合为越南广宁省横模乡和中国广西壮族自治区东兴市民众开展医疗服务。



越南军医局副局长、后勤技术总局副局长陈功长少将，中国人民解放军联勤保障部队第九四二医院院长、中方代表团团长肖钧上校，广宁省横模乡各级党委和政府代表以及两国军医参加。



陈功长表示， 边境联合义诊活动是越中第十次边境国防友好交流活动的重要内容之一，其具有重要的政治、社会和人道意义，旨在感谢边境地区人民和地方政府对两国军队提供的支持与帮助，为进一步巩固两国人民和军队以及军医力量之间的团结友谊作出贡献。



肖钧强调，上述活动是落实两国关于构建具有战略意义的越中命运共同体共识的生动体现，同时也是进一步深化两军合作与友好交流的切实举措。



为保障此次活动顺利开展，中方选派了专业水平高的医护团队，并携带现代化医疗设备，与越方军医密切配合，开展常见病的检查、咨询、诊断和治疗活动，同时普及健康知识，为提升边境地区居民的健康保障水平作出贡献。



此次活动不仅有助于提升边境地区公共卫生水平，也充分体现了越中两国军医力量的人道精神与合作友谊。与此同时，双方还在中国东兴市同步开展义诊和免费发药活动。（完）

越通社