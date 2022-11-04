越中关系标志着一个新的重要里程碑

双方精心培育的互相了解和政治互信今日得以进一步巩固，继续根据双方所达成的“睦邻友好、全面合作、长期稳定、面向未来”方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”精神”当做全面战略合作伙伴。



北京首都连日来阳光灿烂、温暖且清平。从国际机场——迎接阮富仲总书记和越南高级代表团之地到人民大会堂、天安门广场、钓鱼台，到处都感到那么亲切，是因为红色的党旗和越中两国国旗在风中飘扬。一位从事对外工作的官员表示，这是中方首次把到访国家的党旗悬挂在举行相关活动的场所。



这意味着中国乃至国际友人对越南共产党的声望、地位的信心日益提升。中国新闻媒体机构最近几天所发表的许多研究者的文章称，阮富仲总书记此次对中国正式访问是越中两党、两国的特别重要的对外活动。



“同志加兄弟”



中国共产党第二十次全国代表大会结束之后，阮富仲总书记是中共中央总书记、国家主席习近平邀请访问的首位外国领导人，这展现中国共产党对越的国际地位与角色的重视。据越南的观念，阮富仲总书记成为中共二十届中央委员会的“冲年喜人”。



阮富仲总书记在越共十三大后首次访问中国，已展现越中两党、两国关系的高度重视。



那是山连山、水连水的两国共同面向美好未来而相互抒发的信心。正如中共中央总书记、国家主席习近平在向阮富仲总书记授予“友谊勋章”的颁授仪式上所说“中越是志同道合、命运与共的好邻居、好朋友、好同志、好伙伴，是致力于人类和平与进步事业的命运共同体”。



此访是在中国严格实施清零政策的背景下进行的，随团成员和服务员每天都要接受PCR核酸检测，在参加任何活动之前，也要接受额外快速核酸检测。不过，中方一直在尽可能多的条件下提供最大方便，因此，阮富仲总书记一行的所有活动都是以最高规格举办，而保持“同志加兄弟”的深切情谊。



在会谈、会见、勋章颁授、茶叙、宴会中，两位领导人都在情谊深厚的气氛中重温两国源远流长的良好传统友谊，并认为一切合作关系都对两个民族发展具有至关重要的意义。回顾两国关系的历史，这更为突出。



成立不久后的中国是世界上与越南建立外交关系的首个国家。1950年1月18日成为塑造越中友谊的首个里程碑，其中胡志明主席和毛泽东主席是大有功者。70多年来，双边关系一直受到两国历代领导和人民的精心培育，并成为两个民族的宝贵财富。在这个历史征程上，虽然有时遇到跌宕起伏，但是友好合作一直是主流。



促进各领域全面合作



在会谈、会见中，阮富仲总书记都强调，越南一直优先发展对中国的全面战略合作伙伴关系。首先，在经济领域，越南希望中方加快办理越南农林水产品市场准入手续，保持两国货物供应链畅通，提高越南通过铁路过境中国运至第三个国家的商品的限额,力推航空、陆路、铁路运输合作，呼吁中国拥有高科技水平的大型企业扩大对越投资规模。



中共中央总书记、国家主席习近平表示，中国党、政府和人民愿与越南党、国家和人民一道努力根据“睦邻友好、全面合作、长期稳定、面向未来”方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”精神，推动全面战略合作伙伴关系健康、稳定发展并迈上新台阶。



会谈结束后，全面合作方向已得到具体化，涉及党对外工作、民间外交、司法、内政、工商、海关、生态与环保、食品安全、文化与旅游、国企与公产管理、各地方合作等重要领域的13份文件得以签署。



在阮富仲总书记此次访华期间，双方对许多重要问题达成一致，诸如：加强和发挥党际关系的战略引领的作用，推进各领域全面合作。中国将全力以赴维持两国贸易发展势头，为越南出口其强势商品创造便利条件，宣布向越方提供不少于1000个中国政府奖学金名额，对不少于越南1000名中文教师进行培训。



这是第四次阮富仲总书记以越共最高领导人的资格访问中国。每次访问都给双方留下美好印象，有利于对接过去与现在以为新阶段更佳合作关系奠定基础。良好政治关系会促进各领域尤其是经济合作关系。



尤其，越中两国这次所发表的联合声明已深入、全面而具体地揭露有关推动越中全面战略合作伙伴关系的方向，涉及到两党、两国高层关系，各领域的具体活动机制，每种进口商品、出口商品，尤其是配合实现两党有关党建工作的计划，在经贸、文化、教育等领域展开合作等等。由此可见，就越中两国来说，这是既拥有战略性远见又具体且切实的一个新里程碑。



在接受记者采访时，中国社会科学院谷源洋教授表示，这是超越一般访问的意义的一个事件，其含有许多特殊意义。



中国社会科学院东南亚研究中心主任许利平援引“邻居好，赛金宝”中国俗话时表示，中共中央总书记、国家主席习近平2017年访问越南和越共中央总书记阮富仲此次访华已发出三个寄语，即两国关系的特殊性与重要性，双边特殊感情，对越中关系中的党际交流的引领作用。



五岁时在河内与胡伯伯合影的王枫记者期盼，此次访问将有利于进一步推进民间交流，增进两国人民的互相了解与友谊，也为今后双边关系发展奠定坚实基础。



阮富仲总书记访华取得圆满成功，已标志着新里程碑，为两国良好关系日益深入、务实、有效发展注入动力。（来源：人民报网）