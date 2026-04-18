中国中央广播电视总台越南语部主任、越南问题研究员魏为接受越通社驻北京记者采访时如是表示。

魏为指出，苏林总书记此次访问行程中有三个特别安排值得注意，一是参观雄安新区，二是与习近平总书记共同会见越中青年代表，三是体验高铁。

参观雄安新区充分体现越南对中国城市发展建设经验的关注。越中两国拥有相同的政治体制，又都处在各自建设社会主义国家的奋进道路上，可以说中国发展经验最适用于越南。

苏林对雄安的考察可以最直观的看到中国如何将“智能、绿色、创新”融入城市规划建设发展全过程对越南城市发展具有重要借鉴意义。

会见越中青年代表则体现出两国领导人对两国关系的未来发展充满期望。2025年4月两党总书记共同启动的越南青年赴华“红色研学之旅”项目，至今一年时间，中国已经邀请了超过1000名越南青年来华红色研学，足迹遍布中国10余个省份。青年是两国发展的未来，也是两国友好的未来，两党总书记对青年友好的重视就是要让青年成为越中友谊的传承者和传播者。希望此次访问之后，两国青年间交流将更加密切、多样、富有成果。

魏为认为，对于高铁的体验可以说是此次访华行程中的又一特色，在短短4天的行程中，苏林总书记两次乘坐高铁，一次是从北京到雄安，一次是从北京到广西南宁。特别是北京到南宁，里程超2400公里，车程约10小时，沿途经过多个省份。从报道中可以看出，苏林总书记不但体验了高铁的乘坐，还到高铁驾驶台进行参观，这充分体现了越南目前对于铁路建设和高铁建设的迫切关心。截至2024年底，中国铁路营业里程达到16.2万公里，其中高铁4.8万公里，从2008年第一条高铁开通，中国仅用了18年时间走完了发达国家半个世纪的路，这对越南正在筹划的南北高铁具有重要借鉴作用。

关于苏林总书记、国家主席在中国《人民日报》发表了署名文章，魏为认为，文章全面梳理了两国关系。

正像苏林总书记所说，“良好、持久稳定的越中关系符合两国人民的切身利益，也有利于地区的和平、发展。”（完）