越中关系可持续发展的新动力

越南和中国是邻国，两国之间有许多相似之处，都是共产党领导的社会主义国家，友好交往历史悠久，利益联系日益紧密。建交70年来（1950年~2023年），越中关系虽有“坎坷”，但友谊与合作仍是主流。 两国历代领导精心培育的越中友谊已成为两国人民的共同宝贵财富，为保持越中传统友好关系稳定发展势头做出贡献，为两国人民带来实实在在的利益。

*越中关系发展史上的新里程碑

中共中央总书记、国家主席习近平和夫人于12月12日和13日对越南进行的国事访问对越中两国来说是一项重大事件，受到两国和国际舆论的高度关注，此访已圆满结束。通过此访，双方增进彼此的感情，加强政治互信和加深互相了解，为促进越中团结和传统友谊并深化越中全面战略合作伙伴关系作出积极的贡献。

这是习近平担任中共中央总书记、国家主席以来第三次访问越南，也是中共二十大结束后习近平首次单独出访一个国家。近年来，特别是越共中央总书记阮富仲2022年对华进行正式访问以来，两国关系保持良好发展势头并取得积极的成效。

此访期间，阮富仲和习近平一致认为，自从2008年两国建立全面战略合作伙伴关系15年来，秉持“睦邻友好、全面合作、长期稳定、面向未来”的方针和本着 “好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”的精神，两国各领域合作取得许多积极全面进展；两党两国关系不断拓展和深化。其中，政治关系强劲发展，高层和各层级交往日益密切。

经贸与投资合作不断走深走实。中国连续20年成为越南第一大贸易伙伴。越南则是中国在东盟的第一大贸易伙伴及其在世界的第四大贸易伙伴，仅次于美国、韩国和日本。双边贸易金额从2008年的200亿美元增至2022年的近1800亿美元，增长了8倍。15年来，中国对越投资金额增长了9倍，从2008年的20亿美元增至当前的250亿美元。仅在2023年，中国崛起成为越南第四大投资来源地。

双方民间交流和地方间合作十分活跃，并取得许多务实的成效。截至目前，越南近60个省市与中国各地方建立了友好合作关系。双方各团体、政治社会组织和地方制定并定期开展许多合作机制和计划。两国在建立和平、友好、合作陆地边界线方面取得丰硕成果，对双方边境各地经济社会的发展做出贡献。此外，双方也努力保持谈判，与有关各方紧密配合，有效管控分歧，确保符合国际法的规定，为维护东海和地区和平与稳定做出积极的贡献。

此访期间，双方达成了许多重要共识。两国发表的联合声明和签署的各项合作文件也为推动两党、两国和两国人民合作关系向前发展，惠及两国人民夯实重要基础。这是两国发展史上新的里程碑，为弘扬传统友谊、提升新时代越中关系水平、促进地区和世界和平、稳定与发展作出重要贡献。

越南驻中国大使范星梅表示，在当前两国关系良好发展的背景下，习近平访越将为推动越中全面战略合作伙伴关系迈上新台阶注入动力，为两国各级各部门拓展合作深度和广度，为两党、两国和人民带来切实利益夯实基础等。

*两国合作新前景

习近平访越期间，两国高层领导已深入讨论了一系列重要问题，如进一步深化政治、国防安全、经贸、民间交流等领域合作关系，在各场多边论坛上紧密协作配合等。

双方签署了党际交往、安全、国防、地方间合作、司法、发展战略对接、经贸、投资、数字经济、绿色发展、农产品进出口、海上合作等多个领域的36项合作文件。这足以表明两国在此访期间取得的丰硕成果。

中国驻越大使熊波认为，这是两国最高领导人在新形势下保持和加强高层战略沟通，继续确定新时代两国关系新定位，明确两国关系未来发展的新方向，为两国各个领域的合作开辟新前景的重要机会，同时为两国关系的持续发展注入新的动力。

中共中央总书记、国家主席习近平对越进行国事访问期间所取得的成果充分彰显越南将发展与中国关系视为战略性选择，支持中国发展壮大，对人类的和平与进步事业做出更大贡献。

同时强调，越南党和国家一贯奉行独立自主、和平友好、合作发展、国际关系多样化多边化的外交路线；继续明确以政党外交、公共外交和民间外交三大支柱构建越南全面现代的外交体系，在打造和维护和平稳定环境中发挥先锋作用，调动外力投入发展事业，提升国家的地位和综合实力等。（完）