越中关系保持强劲、积极的发展势头，各领域合作亮点纷呈

值此中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平将于4月14日至15日对越南进行国事访问之际，越南驻华大使范青平就此访的意义以及今后两国合作前景接受了越通社驻北京记者的采访。

范青平表示，应越共中央总书记苏林和国家主席梁强的邀请，习近平将于4月14日至15日对越南进行国事访问。

习近平此次访问越南，对两国关系具有重要意义和象征意义。这是习近平2025年首次出访，也是其第三次以中国最高领导人身份访问越南，同时是同一任期内第二次访越，体现了中国党、国家和习近平同志个人对发展越中睦邻友好关系和全面合作关系的高度重视。

此次访问是两党两国高层领导继续深入进行战略沟通、评估两党两国关系，特别是落实高层共同协议所取得的成果，并确定未来推动越中两党两国关系更稳定、更务实、更有效发展的重大方向和措施的重要契机。

习近平对越南的国事访问受到越中双方高度重视，从日程到内容都经过了精心安排和准备。习近平将同越共中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政、国会主席陈青敏举行重要会谈与会见。双方将相互通报各自党和国家情况，就加强和深化双边关系进行深入探讨，包括发扬高层交往的优良传统，进一步巩固政治互信，推动高层共识和已签署协议有效落实，按照“六个更”方向拓展合作领域，提升合作实效和质量，推动实质性合作不断深入发展，取得诸多务实成果和新亮点。

范青平相信，此次访问不仅延续了近年来两党两国最高领导人互访的良好传统，更将留下历史性印记，为两党两国关系在新阶段的发展注入强劲动力、奠定有利基础；不断提出战略部署和重要导向，推动越中关系继续扎实、持续发展，为两国发展利益取得诸多突破性成果。据此，双方将继续巩固政治互信、增进相互理解，加快推进两国合作协议与项目取得实质性进展，进一步丰富双边关系内涵，充实新的合作内容、举措、方向和机制，推动两国关系更加全面务实发展，满足两国人民的共同愿望，为人类和平与进步事业作出积极贡献。

关于越中跨境铁路即将开工建设背景下推动越中两国贸易往来的前景，范青平表示，为落实两党两国高层领导人达成的重要共识，两国正加快推进铁路、高速公路、口岸基础设施等领域的互联互通进程。在战略性基础设施建设方面，中国拥有技术、经验、资金实力和众多大型企业，而越南在发展方面具有巨大需求，但在资源、经验、技术和人力方面仍相对欠缺。因此，两国在该领域具有互补优势和巨大合作潜力，可以实现互利共赢。

在此背景下，老街—河内—海防、同登—河内、芒街—下龙—海防等标准轨铁路项目具有重要战略意义，是越中关系的象征性工程。目前，双方有关部门正积极沟通，推进上述标准轨铁路项目的对接建设，为两国在经贸、旅游及人文交流等方面提供有力支撑，带来巨大互利效益。

在越中贸易不断扩大的背景下，双边多式联运需求日益增长。除了公路、航空和海运外，铁路货运成为提升两国交通联通效率的理想选择。上述标准轨铁路有助于缩短边境货物中转时间，优化运输成本，提升两国联运物流的竞争力和优势。这些有利因素将助力越南更多地向中国出口农产品、水产品等优势商品，也促进中国商品进入越南市场。此外，铁路互联互通将使越南商品借助中国铁路运输网络，进入中亚、东欧、俄罗斯、中东等潜在市场，有助于实现出口市场多元化。与此同时，中国的高质量商品也可通过连接越南的铁路进入东盟市场，充分利用《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和《中国—东盟自由贸易协定》（ACFTA）等区域自贸协定带来的优势。

关于2025年“越中人文交流年”期间的一些亮点和令人印象深刻的活动，范青平表示， 2025年是两国建交75周年，双方将其确定为“越中人文交流年”。自年初以来，双方密切协作，广泛开展人文交流活动。

3月底，在河内越中友谊宫举办了“越中历届留学生见面会”活动，越共中央总书记苏林出席并发表重要讲话，强调双边关系坚实的基础是由两国历代领导人精心培育的。他向两国年轻一代发出强烈信号，希望他们作为“青年文化使者”，传承友谊传统，继续在推动越中关系朝着更加美好、高效、可持续的方向发展中发挥骨干作用，为双边关系来带强劲活力和光明前景。

两国各人民团体和地方，特别是边境省份，不断开展丰富多样的友好交流活动、学术研讨会、文化艺术展演、旅游合作等活动，以庆祝“越中人文交流年”。这些活动不仅展现出地理上的接近、文化上的相通，更体现了两国人民之间深厚的情谊。

双方也在增加两国大城市间的直达航线，如河内－福州、胡志明市－北京，同时恢复了香港－胡志明市航线，为两国人民出行、经贸、旅游等活动提供便利条件。

此外，双方也积极研究组织两国青年参访具有革命意义的“红色地址”，以加强对两国青年的宣传教育，弘扬越中传统友谊。

未来，双方将继续以多种方式和手段开展更加丰富多彩的人文交流活动，构建更多民间友谊的桥梁，为双边关系夯实更加坚实的社会基础。（完）