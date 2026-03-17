越中公安部第九次合作打击犯罪部长级会议在河内召开

应越共中央政治局委员、公安部长梁三光邀请，由中共中央书记处书记、公安部长王小洪率领的中国公安部高级代表团3月15日至17日对越南进行访问并共同主持越中公安部第九次合作打击犯罪部长级会议。

会议报告指出，自2023年9月召开的第八次会议以来，双方保持接触，协力推动各合作机制落地见效，定期举行两国刑事警察、禁毒警察和出入境管理部门之间年度交流与会谈。



政治安全和社会稳定维护工作取得显著成效。双方已协调互换信息，严厉打击和处置恐怖分子及反动势力；确保两国高层互访和重大政治活动的安全，切实保护两国机构、企业及公民的安全。

会议报告指出，自2023年9月召开的第八次会议以来，双方保持接触，协力推动各合作机制落地见效，定期举行两国刑事警察、禁毒警察和出入境管理部门之间年度交流与会谈。政治安全和社会稳定维护工作取得显著成效。双方已协调互换信息，严厉打击和处置恐怖分子及反动势力；确保两国高层互访和重大政治活动的安全，切实保护两国机构、企业及公民的安全。

梁三光与王小洪共同主持越中公安部第九次合作打击犯罪部长级会议。图自越通社

此外，两国公安力量通过开展打击犯罪专项行动，在预防和打击涉及两国的各类犯罪方面取得了积极成效。双方也破获了多起人口贩卖案件，由外国人员组织实施的诈骗侵财犯罪行为；重视出入境管理以及打击非法出入境行为；加强干部培训合作等。



为进一步推动全面战略伙伴关系提质升级，构建具有战略意义的越中命运共同体，双方一致同意继续贯彻落实两党、两国最高领导人所达成的重要共识以及双方安全与执法合作文件，持续维护两国政治稳定与公民合法利益等。



双方继续加大信息互换与经验交流力度，开展跨国犯罪打击专项行动，大力发挥部长级和副部长级合作机制的重要作用，促进合作方式多元化发展，加强干部培训合作等。



会议结束后，梁三光与王小洪签署了越中公安部第九次合作打击犯罪部长级会议纪要、警卫领域合作谅解备忘录以及反恐合作谅解备忘录。（完）