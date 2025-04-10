越中促进航空互联互通 加强民间交流

越通社驻北京记者报道，2025年是纪念越中建交75周年的一年，也是“越中人文交流年”。近年来，两国已开通多条航线，增加航班频率，加深两国关系，为合作与发展提供了更加快捷、便利、高效的交通方式，为深化经贸往来增添了新动力，为增进两国人文交流注入新活力。

3月30日上午，中国厦门航空MF8697号航班降落在越南河内内排国际机场，标志着厦门航空成功开通福州至河内定期往返直达航线。福州也是开通至越南直达航线的中国第20个城市。截至目前，厦门航空直飞越南的客运航班已增至25个航班/周。

25名越南大型旅游企业代表搭乘首班航班赴福州，以考察文化旅游线路。这条新航线有助于开发更多优质的旅游线路和旅游产品，帮助游客更加便捷地出行，促进两国旅游城市更加繁荣发展。这被期待成为新旅游计划的起点，为增加越南和中国之间的游客流量作出贡献。

此外，越南各家航空公司也拓展飞往中国的航线网络。 3月30日，越南航空（Vietnam Airline）正式开通北京大兴至胡志明市的新航线。当天，越航加密北京首都机场飞往河内的航班频次，由原来的每周5班增加至每日一班。截至目前，越航已开通6条飞往中国的定期航班，每周定期航班总数增至40个，连接越南河内、胡志明市与北京、上海、广州等中国主要城市。

越捷航空（VietJet Air）近期开通了中国与越南主要城市之间的5条新航线，如北京和广州至胡志明市、广州至河内、北京至河内、上海和河内等直达航线。

中国驻胡志明市总领事魏华祥在越捷航空胡志明市至北京和广州两条航线开通仪式上表示，两条航线有利于促进越中两国在经贸、文化和旅游等领域的合作与发展，从而推动两国合作更加深入务实发展，增进两国人民的深厚友谊。

各家航空公司开通的新航线标志着两国航空合作关系迈出重要一步，为两国各城市间旅游、贸易、文化交流发展创造了良好机遇。（完）