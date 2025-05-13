越中交流友谊之桥活动在海防市举行

海防市外事局局长阮氏碧蓉表示，2025海防市“越中交流友谊之桥”活动旨在推介两国的传统文化之美，展现交流精神，增进互相了解与人民之间的情谊，为企业搭建交流平台，推动多领域的合作。“越中交流友谊之桥”活动以丰富多彩、充满情谊的各项活动，向国际友人推广友好、充满活力的海防市形象，同时也是推广当地在文化旅游、服务贸易和经济等领域的潜力与合作机会的重要平台。





活动期间，组委会举行了一系列精彩活动，包括来自中国南宁、宁波等城市艺术团的文艺表演。此外还有民间游戏体验区、传统手工艺展示及互动、文化交流活动等。由海防市歌手演员与学生表演的文艺节目都展示了这座城市好客之情，并希望与中国朋友共同传播彼此丰富的文化价值。



阮氏碧蓉相信，2025海防市“越中交流友谊之桥”活动将在海防市与中国各地方和伙伴的合作历程中留下浓墨重彩的一笔，为两国人民之间的交流增添新的内容与动力。

据主办方介绍，中国目前是海防市第二大外国投资来源国，在海防投资的42个国家和地区中名列前茅，投资项目超过240个，注册资金超过60亿美元。作为工业、港口和物流中心，海防市已与广西、广东、云南等中国多个省市建立友好关系。

本次活动正是双方致力于深化全面关系的生动体现，不仅体现在经济领域，也在文化交流与民间往来中得以彰显。借此机会，越中企业也开展了诸多合作交流活动。



嘉丰（越南）美术用品有限公司总经理王伟祥表示，该公司自2020年就入驻南虔桥工业园区，是一家中资企业。多年来公司业务不断发展，海防已成为企业的“第二个家”。他希望未来将有更多中国投资者前来海防乃至越南发展业务。（完）