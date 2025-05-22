越中两国“2025年“茶和天下”·雅集”文化交流活动在河内举行

这是纪念越中建交75周年和“2025年越中人文交流年”框架内的活动之一，同时也是响应5·21国际茶日的活动。



越共中央经济部副部长、越中友好协会主席阮黄英强调了两国多方面密切关系，特别是文化上的相通性。



他表示，茶是东方文明的重要象征之一，也是越中友好交流的“绿色使者”。两国人民皆有饮茶、品茶的传统，并以茶为文化与精神的纽带。围绕一杯茶所凝聚的，是人与自然之间的和谐哲学与高尚情怀。



阮黄英高度评价双方在中国广西联合推出旅游线路“沿着胡伯伯足迹的红色之旅”。他表示，越中友好协会将继续积极参与并大力支持充满人文意义的交流活动，为培育双方传统友谊作出贡献。



广西壮族自治区文化和旅游厅副厅长林霖在代表中方致辞时强调了越中两国源远流长的友好关系。她指出，越中两国都有着悠久的品茶文化，拥有众多特色茶品。林琳还透露，越南目前是广西第二大客源市场。2025年前4个月，广西共接待越南留宿游客4.18万人次，同比增长88.43%。



越南文化体育与旅游部国际合作局局长阮芳和表示，后疫情时代，越中两国旅游业正在迅速复苏。中国继续是越南最大的外国游客来源国，仅2025年前4个月就接待了近195万人次的中国游客。



与此同时，越南也是中国的重要的客源市场。上述数据充分表明两国人民对彼此文化探索与体验的关注持续升温。



越南文化体育与旅游部将继续陪伴并为增进两国人民之间的交流、互相沟通，共同体验两国文化特色与自然之美，促进越中文化历史旅游领域可持续发展等创造有利条件。（完）

越通社