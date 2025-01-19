越中两国领导人就越中建交75周年互致贺信

越南领导人致中国领导人的贺信中写道：建交75年来，越中传统友谊保持总体稳定发展态势，政治互信日益巩固，人民友谊不断加深，各领域合作不断深化，给两国人民带来实实在在的利益，为地区和世界和平、稳定、繁荣作出积极贡献。越南党、国家和人民始终珍惜和铭记兄弟般的中国党、国家和人民在各个历史时期给予越南党、国家和人民的宝贵、有效配合与支持；始终把发展对华传统友谊和全面合作关系视为越南独立、自主、多边化、多样化外交政策的一贯政策和首要优先事项。

在当前世界和地区形势发生深刻变化、各自社会主义建设事业都进入关键阶段的背景下，两党两国最高领导人一致同意进一步加强越中全面战略合作伙伴关系，推动构建具有战略意义的越中命运共同体，造福两国人民，为人类的和平与进步作出贡献。这是光荣的任务，也是客观需要，符合两党和两国人民的愿望和利益。

中国领导人向越南领导人致贺电中写道：中越是社会主义友好邻邦和具有战略意义的命运共同体。建交75年来，在争取国家独立和民族解放的峥嵘岁月中，双方并肩战斗、相互支持，“越中情谊深、同志加兄弟”成为两党两国关系最生动写照。在社会主义建设事业中，双方互学互鉴、携手共进，全面战略合作持续深化，志同道合、命运与共成为两党两国关系最鲜明特征。

借此机会，越共中央书记处书记、中央对外部部部长黎怀忠和政府副总理兼外交部长裴青山分别同中共中央对外联络部部长刘建超和中央外事工作委员会办公室主任、外交部部长王毅互致贺电。（完）