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越中两国青年应注重促进两国传统友好关系发展
越南祖国阵线中央委员会主席杜文战表示欣慰地看到，越中两国之间“越中情谊深，同志加兄弟”的传统友好关系日益良好发展，尤其是在两国高层互访之后，双方友谊不断加深。
杜文战表示，两党两国高层领导互访与会晤，以及两国人民之间的交流活动，特别是两党总书记的互访，已成为两国关系的重要里程碑，开启了越中全面战略合作伙伴关系的新阶段和更高层次的发展。
杜文战高度评价两国青年的合作成果，并强调将在自己的工作岗位上，为两国青年完成既定的合作内容创造一切便利条件，同时建议两国青年应注重促进两国传统友好关系发展。
杜文战强调，在当前世界局势迅速变化、且充满不确定性的背景下，越共中央总书记苏林与中共中央总书记、国家主席习近平将在此次访问中就世界、地区及各自国家形势达成高层共识。在此基础上，两国青年将成为落实这些重大战略方针与合作倡议的先锋力量，致力于两国在复杂困难的环境中保持稳固发展，不断向前迈进。
中国共青团中央书记处第一书记阿东表示，苏林总书记和习近平总书记、国家主席都十分注重两国青年友好会晤活动。他强调，此次访越期间，两国共青年已进行座谈，并就展开若干内容达成了共识。双方已同意促进青年合作，为构建越中命运共同体做出贡献。（完）