越中两国青年应注重促进两国传统友好关系发展

越共中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线中央委员会主席杜文战14日下午在河内会见由中国共青团中央书记处第一书记阿东率领的中国共青团代表团。

越南祖国阵线中央委员会主席杜文战表示欣慰地看到，越中两国之间“越中情谊深，同志加兄弟”的传统友好关系日益良好发展，尤其是在两国高层互访之后，双方友谊不断加深。

杜文战表示，两党两国高层领导互访与会晤，以及两国人民之间的交流活动，特别是两党总书记的互访，已成为两国关系的重要里程碑，开启了越中全面战略合作伙伴关系的新阶段和更高层次的发展。

杜文战高度评价两国青年的合作成果，并强调将在自己的工作岗位上，为两国青年完成既定的合作内容创造一切便利条件，同时建议两国青年应注重促进两国传统友好关系发展。

杜文战强调，在当前世界局势迅速变化、且充满不确定性的背景下，越共中央总书记苏林与中共中央总书记、国家主席习近平将在此次访问中就世界、地区及各自国家形势达成高层共识。在此基础上，两国青年将成为落实这些重大战略方针与合作倡议的先锋力量，致力于两国在复杂困难的环境中保持稳固发展，不断向前迈进。

中国共青团中央书记处第一书记阿东表示，苏林总书记和习近平总书记、国家主席都十分注重两国青年友好会晤活动。他强调，此次访越期间，两国共青年已进行座谈，并就展开若干内容达成了共识。双方已同意促进青年合作，为构建越中命运共同体做出贡献。（完）