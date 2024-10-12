越中两国贸易合作潜力巨大

越南和中国是传统友谊源远流长的邻国。越南党、国家和人民重视并确定发展与中国党、国家和人民的睦邻友好和全面战略合作伙伴关系是越南的一贯且长久的政策，是越南外交政策中的战略性选择和头等优先。近年来，越中全面战略合作伙伴关系不断走深走实。高层和各级别交往频繁，形式灵活，经贸与投资合作发展良好并持续创历史新高。因此，中国国务院总理李强对越南进行正式访问将为扩大两国经贸与投资合作范围敞开机会大门。

增长势头继续保持

业内专家指出，2024年，越南和中国同东盟国家加快推进中国—东盟自贸区3.0版升级谈判进程，为越中两国乃至区域内各国之间经贸合作敞开机会大门。

特别是，中国一直是越南第一大贸易伙伴，10年来双边贸易额保持两位数增长。凭借经贸合作诸多优势，多年来，越中贸易往来保持稳定、持续增长的势头。

2024年前9月，双边进出口总额达1486亿美元，其中，越南对华出口436亿美元，同比增长1%；自中国进口1050亿美元，增长32.5%。从现在至2024年底，随着上半年贸易的强劲改善，预计越中进出口总额有望接近2000亿美元。

目前，双方正加快推进铁路、高速公路、口岸基础设施“硬联通”，推动智慧海关、智慧口岸“软联通”升级，为扩大双边贸易往来创造便利条件。

在投资方面，中国在越南开展的外商直接投资（FDI）项目排名第一（占29.3%），投资总额达32亿美元（占13%）。双方也积极配合解决经济合作项目存在的问题，为开展新合作项目营造良好环境。

深挖潜力

中国商务部部长王文涛在越中经济贸易合作委员会第十三次会议上就促进贸易合作关系发展建言献策，其中谈判并签署农业贸易合作文件，加大电子商务合作力度，商讨并评估进出口产品的标准与符合性，妥当处理反倾销调查等。另一方面，提议双方讨论并完成新成员加入自贸协定的进程。

越南工贸部部长阮鸿延则强调，双方须加强投资与供应链合作，其中优先数字经济和绿色发展合作。此外，随着电动汽车的快速发展，越南政府十分关注并已出台了多项电动汽车发展机制和政策，如电动汽车制造和组装支持优惠政策，通过提供特别消费税和登记费优惠支持使用电动汽车等。

在北京举行的越南与中国水产品进出口贸易和供应链对接论坛框架内，双方企业累计签署了4份合作文件。

阮鸿延会见中国国务院副总理何立峰时提议中国国务院继续为越南优质农产品进军中国市场提供支持并铺平道路。同时协助越南在中国市场上打造奶制品、农产品、水产品、加工食品等越南拥有优势的产品品牌等。

关于两国经贸合作关系，何立峰认为，两国经贸与投资合作关系必将强劲发展，不断向深度和广度拓展等。（完）