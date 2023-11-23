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越中两国海关加强打击走私合作
双方已对近期打击走私中协作配合工作取得的结果进行评价，一致同意继续加强合作，有力打击毒品、濒危动物非法贸易，展开“湄龙”行动也被列入“关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明”，具有指导意义并强调了双边合作的重要性。
“湄龙行动”是亚太地区海关机关与执法机关关于打击毒品贸易，《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)名录的野生动物和植物、动植物制品非法贸易的联合行动计划，由越南海关、中国海关共同提出的倡议，从2018年启动并受联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）、亚太地区情报联络办公室的技术支持。
越中海关署级执法会晤是两国海关合作中的重要机制之一。两国海关打击毒品的双边合作在双边和多边层面上不断得到加强和走向深入。双方频繁开展打击违反海关法律行为中的合作并互相给予支持，业务信息互换和案件调查援助工作已带来良好结果。双方已在制定和协调展开“湄龙”行动中积极合作并在打击亚太地区杜林走私和野生动物贸易工作中取得高效果。
会议上，双方已讨论并一致同意通过各联络枢纽加强业务信息互换，提高边界线上打击走私工作的效果；促进各自国家打击走私调查支持活动，加强打击跨境走私联合行动的效果。
双方一致同意协调，有效展开“湄龙”行动，建议双方领导提升行动展开级别并向世界海关组织汇报行动各期实施的结果。（完）