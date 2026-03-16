越中两国外长举行战略沟通

3月15日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠同中共中央政治局委员、外交部长王毅举行战略沟通。此次战略沟通是在越中双边合作指导委员会第17次会议及首次越中外交、国防、公安部长级战略对话期间举行。



黎怀忠高度评价两国外长在双边合作指导委员会会议和首次部长级战略对话期间举行战略沟通的重要意义。他表示，这充分体现了两国之间的高度政治互信、紧密战略对接和全面务实合作。



黎怀忠祝贺中国全国两会成功召开，并祝贺中国近年来在经济社会发展方面取得的重要成就。他表示，越南相信并支持中国不断发展壮大，为地区和世界的和平、稳定与发展作出更加重要贡献。黎怀忠强调，越南党、国家和人民始终将巩固和发展对华关系视为越南独立自主、多边化、多样化外交政策中的战略选择和头等优先。



王毅表示，很高兴再次访问越南，并祝贺越南共产党第十四次全国代表大会成功召开。他强调，中国始终支持以苏林同志为总书记的越共中央领导越南国家建设和发展不断取得新的更大成就。王毅表示，中方愿同越方加强战略互信、实现共同发展，为两国人民带来实实在在的利益。



双方一致认为，近年来越中关系取得十分积极、全面的发展。两国外长表示，两国外交部门应切实落实好高层共识，继续保持密切协调配合，推动全面战略合作伙伴关系持续深化，按照 “六个更” 方向推进构建具有战略意义的越中命运共同体。双方要精心筹备高层及各级别交往活动，加强各部门、各地方协调联动，推动务实合作取得新突破，推动两党两国关系迈上新台阶。



黎怀忠建议双方进一步提升各领域务实合作质量和效率，推动贸易更加平衡、可持续发展，扩大进口越南商品特别是农产品；加快战略对接；加强高质量投资，推动产业合作中的技术转移；在能源安全方面加强协调，并增加面向越南的奖学金名额，重点支持基础科学、高新技术等领域人才培养。他还建议双方进一步鼓励地方间务实合作，加强旅游合作，努力提升两国互访游客数量，并进一步深化两国文化交流。



王毅高度评价黎怀忠提出的合作建议，强调中方愿同越方密切配合，落实好高层共识。他建议双方进一步促进经贸和投资合作，鼓励实力雄厚的大型企业扩大对越投资，同时增加面向越南留学生的双边和多边奖学金名额，进一步加强文化、教育和旅游交流。



双方还就海上问题以及共同关心的国际和地区问题坦诚、深入交换了意见。（完）