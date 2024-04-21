超40家公司和牵头单位确认将参加2024年越南国际防务展

20日，越南国防部在河内举行了2024年越南国际防务展促进会议，旨在吸引和呼吁各家企业和单位对该展给予关注和提供赞助。

2024年第二届越南国际防务展于12月19日至22日在河内市龙边郡嘉林机场举行，是庆祝越南人民军成立80周年、全民国防日35周年的活动之一。

越南人民军副总参谋长、防务展组委会主席冯士晋上将在会议上发表讲话时强调，越南国际防务展的举办是顺应时代的趋势，符合为越南企业提高生产能力、竞争力，走向出口产品和加入全球供应链，为国家和企业带来收入创造国际性“游乐场”的目标。

该展还展现出关于自主、自主、融入、多边化、多样化国际关系的对外的观点、路线和视野，有助于肯定越南是所有国家的朋友和可信赖伙伴。

冯士晋上将表示，越南国防部希望把该展打造成为每两年举办一次、具有专业性、带来多方面利益的展览会。因此，急需各家企业的携手助力，把该展打造成为地区和国际星的事件。他同时表示希望越南军队企业和军队外企业将继续支持该展。

国防部国防工业总局副主任黎光线少将表示，截至目前，包括来自俄罗斯、印度、英国、美国、以色列、意大利、日本、马来西亚、法国、土耳其、瑞典、新加坡、中国台湾等19个国家和地区的40家公司和牵头单位已确认将参加该展，登记面积近3300平米，达各伙伴展示总面积的82%。

国防部预计将邀请来自50个国家的120个国际代表团。其中，越南国防部部长将邀请35个国家的国防部长前来参加。

黎光线少将同时还介绍了防务展期间举行的各项活动。（完）