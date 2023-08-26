超过750家企业为越南可持续发展提供解决方案

国家创新中心（NIC）表示，在越南推动创新的征程中，越南创新挑战计划营造了鼓励创新和数字化转型的环境，并成为了亮点。该计划受到了各部门、行业、专家、国内外组织的关注，尤其是先进科技企业、中小企业、初创企业的积极参与，参赛的解决方案超过750份。

作为越南创新倡议的一项计划，越南创新挑战计划由越南计划与投资部、国家创新中心（NIC）和Meta Group 联合举办，旨在寻求创新解决方案，从国家层面解决相关挑战，为实现繁荣和可持续的越南作出积极的贡献。

最佳解决方案将有机会获得高达30万美元的奖金，并获得能力建设、产品研发、工作空间、解决方案推广和市场拓展的全面支持。特别是，获奖个人和组织将有机会参加推广活动，并在越南部分省市进行试点。

该计划已收到国内外企业和个人在8个不同领域的758份解决方案；其中近60%来自初创企业。

解决方案集中于 4 个主要问题，即：通过数字化转型提升中小企业治理能力；支持中小企业加入全球价值链的转换应用；通过数字平台加强外资企业、大中小企业之间的联系，并促进政府和企业间的对话。

Meta 集团南亚和东南亚公共政策首席执行官 Rafael Frankel相信越南在绿色经济、技术方面处于地区领先地位，创造数百万个新就业岗位，产生许多科技独角兽。（完）