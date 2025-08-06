超级应用争夺越南用户‘购物车’的竞赛

“线上买菜”市场正成为越南电子商务增长的热点之一。Shopee、Grab、TikTok、Be Group 等平台正继续加速奔跑，争夺消费者的“购物车”，并重塑数字消费习惯。

“线上买菜”已成十亿美元的博弈





根据Metric发布的越南线上零售平台市场全景报告，2024年越南五大主流电商平台（Shopee、Lazada、TikTok Shop、Tiki 和 Sendo）的总销售额达318.9万亿越南盾，同比增长37.36%。与此同时，商品销售总量也达到342.1万件，增长50.76%。这些数据反映出越南消费者的线上购买力依然保持较高水平，并持续强劲增长。

据业内专家分析，促使“线上买菜”成为应用开发商十亿美元的博弈的因素颇多。首先，高频次的购买行为是关键。新鲜食品（如蔬菜、肉类、鱼类）属于日常必需品，消费者通常每天或每周都会重复购买。这种高频需求有助于各个平台持续保持，并加强与客户之间的互动与联系。

电子商务行业的加速发展主要得益于便利性、日益提升的配送速度以及为消费者节省时间的优势。与此同时，进口商品的兴起以及消费需求的变化，为本土企业带来了机遇的同时也带来了挑战。这迫使零售商必须提升产品质量、增强竞争力，并灵活应对新兴趋势，才能在这个瞬息万变的市场中不被淘汰。

智能购物车，收入激增

当消费者购买食品时，往往会顺便购买更多快速消费品（FMCG），从而显著提升订单价值。各大平台还可以轻松地推荐相关产品，实现交叉销售，进而拓展用户消费空间与营收来源。

特别的是，Z世代和千禧一代的崛起，这两类年轻消费群体不仅精通科技，而且对购物体验提出了更高要求：快速、便捷、个性化。而这些，正是超级应用（Super App）完全可以满足的优势所在。

现有基础设施正成为发展“线上买菜”业务的发射台。Grab、Shopee、Be 等平台早已建立起庞大的骑手网络、零售合作伙伴体系和电子支付平台。向“线上买菜”领域扩展，只是他们在超级应用战略中顺理成章的一步。

尽管潜力巨大，但“线上买菜”仍面临诸多挑战，如运营成本高、绝大多数越南消费者仍偏好线下购物，尤其是对于生鲜食品，他们更倾向于亲眼查看、亲手挑选。此外，平台之间通过发放优惠券、免运费等方式展开激烈的价格战，也不断压缩利润空间。

各大平台虽各自采取不同的战略路径，但它们的最终目标却高度一致，即成为越南消费者口袋里的“线上超级菜市场”。

百货与食品行业正逐渐成为越南电子商务增长的新热点，这一趋势得益于消费者对生活必需品的持续需求与线上平台所带来的卓越便利性的结合。为了满足生鲜品类的特殊需求，各大电商平台正在加大对快速配送基础设施和冷链供应系统的投入。

线上买菜已成为数百万越南家庭，尤其是大城市居民的日常消费习惯。这场竞争不仅仅围绕低价或大额优惠券，更在于无缝的购物体验、个性化服务以及极速的配送效率。最终的胜者，将是成功“夺得购物车”、赢得用户信任，并深度融入消费者日常支出习惯的品牌。（完）