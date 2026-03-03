超百万亿越盾公共投资成增长新引擎

2026年越南公共投资资金总计划超过1008万亿越盾，体现了越南政府将公共投资作为推动经济增长10%以上关键动力的决心。工作重点在于疏通资金到位瓶颈，强化负责人责任意识，并在年初迅速推进项目进度。

根据政府总理下达的计划，国家财政预算公共投资资金近995.34万亿越盾，较2025年增加约93万亿越盾；其中中央预算345.12万亿越盾（内资327.44万亿越盾、外资17.68万亿越盾），地方预算650.22万亿越盾。各地还主动从地方财政平衡资金中补充12.93万亿越盾；往年结转至2026年的资金为420亿越盾，主要用于各国家目标计划。

今年首月，到位资金总额达19.13万亿越盾，相当于总理下达计划的2%；其中中央预算资金到位1.11万亿越盾（0.3%），地方预算资金到位18.01万亿越盾（2.8%）。常见瓶颈依然存在，如征地拆迁缓慢、建材短缺、体制机制障碍以及基层执行能力参差不齐。

为破解当前困局，越南政府及财政部要求各部委、地方全面核查资金分配方案，确保在国家公共投资信息系统与国库账务管理系统（TABMIS）中完整、准确录入相关数据，并制定分月、分季度的细化资金到位计划。同时，将资金到位执行情况纳入负责人履职评价体系，强化责任落实。2026年是多项新政策正式生效之年，各机关单位须主动作为，及时化解实施过程中的难点堵点，确保政策落地见效。

财政部强调，须加快推进国家重点工程进度，尤其是交通基础设施，趁年初有利天气条件，推动北南高速铁路及区域连接线路等重大项目。与此同时，各单位对已具备分配条件的资金须尽快录入TABMIS预算数据，确保资金到位如期进行。

报告显示，2025年越南公共投资资金总计划逾1180.93万亿越盾；截至2026年1月31日，已资金到位858.62万亿越盾，相当于总理下达计划的94.8%。据财政部统计局的数据，公共投资持续成为拉动经济增长的重要引擎，对诸多相关制造业和服务业产生积极溢出效应。（完）