超万人参加卫塞节烛光祈福法会 祈愿世界和平

出席法会的有越南佛教教会法主、治事理事会主席、2025年联合国卫塞节国家组委会主席上座释善仁长老；联合国卫塞节国际委员会（ICDV，以下简称为委员会）主席帕·布拉马蓬迪；越南民族与宗教部部长陶玉容等。



此次祈福法会还迎来了约1200名来自80个国家和5个地区的国际代表，以及800名越南僧尼、约4000名胡志明市青年和广大佛教信众。



陶玉容在致辞中对越南佛教协会和出席法会的僧众表示感谢。他表示，法会在祈愿和平的同时，也寄托了对三百多万为国家独立统一而牺牲的越南同胞的追思，对120多万英烈、80多万伤残军人以及数百万位“英雄母亲”和有功家庭的深切缅怀与感恩。



陶玉容强调，越南党和国家始终尊重和保障人民的宗教信仰自由权利。越南希望越南佛教教会与全国各界民众，无论是信仰宗教的公民还是不信仰宗教的公民, 都携手同行、团结慈悲、宽容互助，共同建设一个繁荣、幸福的越南。



这场烛光祈福法会不仅是一场象征性的宗教仪式，更是一种宗教与世俗、信仰与现实之间的共鸣。每一盏蜡烛的点亮，都是对终止战争、暴力与不公的深切祈愿，是以“以人为本”理念为未来发展定向的庄严承诺。



祈愿和平的烛光法会体现了佛教在全球使命中的价值，不仅致力于弘扬信仰文化，更积极参与关于和平、人权与可持续发展的国际对话。此次在胡志明市举行的2025年联合国卫塞节，通过庄严的点蜡烛仪式，不仅留下了宗教层面的印记，也深植人心，传递出全球共同祈愿：“愿世人皆安居，无恐惧、无仇恨、无一人被遗忘。”

同日下午，越南佛教教会中央礼仪委员会在胡志明市平政县黎明春乡清心寺举行超度英烈大法会，纪念南方解放、国家统一50周年，以表达佛子对先烈的感恩报恩之情，延续“护国安民、与民族同行”两千年传统。



该超度法会于5月6日至7日举行，所有仪轨均按照越南佛教北－中－南三地的传统进行，充分展现了佛教礼仪对民族文化瑰宝中的独特贡献。



在2025年联合国卫塞节的国际盛会中，清心寺的超度法会不仅是庄严的仪式，更传递了越南佛教对全球的伦理信息：“要实现持久和平，必须先疗愈心灵创痛、历史伤痕与社会裂痕。”



这一精神也正契合2025年卫塞节的主题：“坚持团结与包容，维护人类尊严：佛教对世界和平与可持续发展的见解”。(完)