赴越南的韩国游客量不断增加

据韩国国土、基础设施和交通部门户网站公布的数据显示，2023年1-11月期间，共有近732.5万名韩国游客到访越南，比去年同期增长220%。

其中，前往芽庄、富国岛、大叻等新兴旅游目的地的游客增加。这些地区因其低廉的物价和提供的丰富多彩的活动而吸引了众游客。

今年前11个月，仁川至芽庄卡姆兰航线的乘客达近109万人次，突破100万人次大关。与新冠疫情暴发前的2019年（73.5418万人次）相比，增加了约25万人次。

被称为“越南的济州岛”的富国岛的乘客数量也在爆发性的剧增。今年前11个月，仁川至富国岛航线累计客流量为29.6669万人次，加上12月的客流量，预计将超过30万人次。同期，仁川至大叻航线的乘客达6.1316万人次，成为新兴的热门路线。

相比之下，今年仁川至岘港航线的乘客数量较2019年有所下降。今年该线路的乘客总数为180.1213万人次，较2019年同期的237.7672万人次减少了50多万人次。分析认为，随着越南旅游目的地的多样化，游客正越来越倾向于探访其他小城市。

为了满足越南新兴旅游目的地的需求，航空公司正在扩大航线。本月24日，真航空在仁川国际机场第二客运站成功举行了仁川至富国岛航线的通航仪式。公司投入了拥有189个座位的B737-800飞机，每天往返1次。首个运营日的航班就已满座，显示了这条新航线的高人气。

越南越捷航空公司（VietJet）瞄准地方地区市场的空档，本月初开通了釜山至富国岛的新航线。除了仁川机场之外，地方机场首次开通了飞往富国岛的航线。至此，越捷航空将拥有胡志明市、河内、岘港等6条从釜山出发的越南航线。

济州航空选择仁川至大叻作为今年第七条新开通航线。从本月20日起提供每周7次的航班服务。值得注意的是，济州航空成为了首家定期开通大叻航线的国内航空公司。

航空业界的相关人士表示，除岘港外，越南内各种城市的旅游基础设施不断完善，韩国游客可选择的旅游目的地也日益增多。考虑到东南亚冬季是旅游高峰期，预计需求将会进一步上升。（完）