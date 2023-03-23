赴越南旅游的柬埔寨游客逐年增长

越南Saco旅行社副经理范玉河表示，赴越的柬埔寨游客大多是一日游，通过西宁省口岸入境越南。疫情以来，逗留一两天的游客开始增多。



值得关注的是，近年来，柬埔寨富裕人群赴越南旅游的趋势逐渐增加。他们喜欢头顿、芽庄等越南美丽的海滨城市，这一趋势比以前更加明显。



西宁省旅游促进中心主任陈国盛表示，赴越南旅游的柬埔寨游客主要来自边境省份，周末或节假日期间赴越南西宁省旅游。其次是来自金边、西哈努克、暹粒等柬埔寨各大城市的富人家庭，他们主要来越南进行医疗旅游。其三是长途旅行的游客，他们先去西宁省，然后乘坐火车到富国岛旅游。



此外，房车旅行（caravan）、跨境自驾游等旅游产品也颇受两国游客的青睐。



陈国盛强调，柬埔寨富豪游客越来越多，他们不仅来越南治病，还外出购物、游玩等。



为了迎接更多柬埔寨游客，越南各家高级酒店和住宿单位已加大投资力度，以满足迎接大量游客的需求，同时建议与柬埔寨接壤的边境省份为柬埔寨游客入境创造便利条件。



张德海表示，医疗旅游行程一般需要三到四天，甚至更长的时间，但没有专业的组织机构。旅行社应与医院配合，为这一客源群提供专业的服务。



西宁省文体旅游厅表示，2018年至今，以旅游为目的的从柬埔寨入境西宁省的柬埔寨游客达到210万人次。2023年第一季度，柬埔寨游客开始呈现复苏迹象。自2022年中开始，该厅组织了一项旅游促销计划，在柬埔寨各大省市介绍西宁省的旅游潜力。



今后，两国企业将配合宣传推广两国旅游潜力，举办旅游促销活动，研究建立优质旅游产品，助力两国旅游业复苏和发展。（完）