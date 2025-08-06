赴柬埔寨通过网络诈骗越南公民的团伙遭起诉

越南兴安省公安厅安全调查机构通报，经查发现，5名嫌疑人赴柬埔寨，对越南公民实施网络诈骗的违法行为。

此前，2025年2月13日，原太平省公安厅安全调查机构决定立案侦查，并以“组织他人偷越国境罪”对阮文顺（2000年出生，住址兴安省）和阮文宪（2002年出生，住址兴安省）等两名被告提起公诉。调查显示，从2024年5月至2024年12月，两名被告人共组织8名越南公民非法赴柬埔寨务工。

在对案件进一步侦办过程中，兴安省公安厅安全调查机构已确定：阮文宪和阮文顺掌握了利用他人信任在网络空间实施诈骗、侵占财产的作案方式和手段，组建团伙，利用计算机网络和通信网络，从越南招募多名人员赴柬埔寨实施诈骗活动。该团伙通过在Facebook、Zalo、Telegram等平台发送好友申请，诱骗、拉拢受害人注册账号、充值资金，并以“完成任务”（发送虚拟订单）为名许诺支付佣金，从而骗取钱财。

根据所收集的材料和证据，2025年8月1日，兴安省公安厅安全调查机构作出补充决定，将案件追加立案为“诈骗侵占财产”刑事案件，并以“诈骗侵占财产”罪名对阮文顺、阮文宪进行追加起诉。

此外，公安机关还对阮黄双（1990年生，兴安省人）、阮文军（2008年生，兴安省人）以及阮氏娇贞（2005年生，兴安省人）作出刑事起诉决定，其涉嫌“诈骗侵占财产”罪。

目前，兴安省公安厅安全调查机构继续同有关单位配合，对涉案人员的诈骗行为展开深入调查，及时阻断不法分子利用社交网络诈骗越南公民的活动。（完）