赴土耳其开展地震救援的越南人民军救援队表彰大会在河内举行

24日上午，越南国防部举行赴土耳其开展地震救援和人道主义援助的越南人民军救援队表彰大会。

自2023年2月13日至22日，越南人民军救援队已赴土耳其哈塔伊省地震灾区开展救援和人道主义援助，期间救援队同土耳其灾害应急协调机构和其他国家救援队保持紧密配合，在31地点开展探测、搜救工作，发现在废墟里有遇难者和幸存者的15个位置，其中2个位置有幸存者并把位置移交给土耳其方面，以把幸存者和遇难者的遗体抬出来。

此外，越南人民军救援队还同巴林和墨西哥等国家救援队配合开展探测、搜救工作并已确定3个位置有遇难者并把这些位置移交给当地救援力量；直接援助3个地方居民家庭搬家；对各国7名救援人员进行初级急救和发放药物。救援队还走访了9个国际救援队并与他们进行经验交流；向灾区居民捐赠25吨设备、物资、粮食和食品等。

在哈塔伊开展救援工作期间，哈塔伊省省长和有关机关已走访慰问救援队。23日，土耳其总统会见了越南救援队，对他们不怕困难和危险赴土耳其，帮助该国人民开展地震灾害救灾工作表示感谢和对救援队的工作成果给予高度评价。

越共中央委员、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆上将代表中央军委和国防部对各有关机关和单位提高责任心，为赴土耳其救援队做好各方面的准备；高度评价救援队执行任务的成果。

阮新疆上将强调，这是越南人民军首次派遣力量直接赴国外开展地震救援和人道主义救援工作。尽管在短时间内开展任务，面临天气恶劣、来自各次余震的风险，语言、风俗习惯、吃住和生活等方面的困难，但救援队仍以团结、本领、水平和高度的决心，充分发挥崇高的国际精神、民族传统和胡伯伯部队崇高品质。

阮新疆上将强调，越南参加土耳其地震救援充分体现我国军队对非传统安全的责任、能力和信誉，获国际社会、土耳其政府和人民的认可和高度评价；获全军、国内人民和旅外侨胞的关注。

阮新疆上将向土耳其驻越大使、土耳其政府和人民，特别是死伤者家属、孤儿和失去家园的人表达深切的慰问。阮新疆上将表示，相信在土耳其政府和人民的努力和决心下，在国际社会的支持下，土耳其将早日渡过这一难关。

阮新疆上将要求总参谋部、总政治局等有关机构和单位进行全面评估、吸取救援工作中的经验和教训，进而提高军队综合素质、机动水平和战备能力，满足新形势下建国卫国任务要求。

土耳其驻越南特命全权大使哈尔敦·特克内奇（Haldun Tekneci）强调，越南是最早向土耳其派遣救援力量的国家之一。越南救援队亲眼目睹了极其惨烈的局面，不辞辛劳地投入土耳其的抢险救灾工作中。

哈尔敦·特克内奇大使表示，土耳其认识到，这是越南近代历史上越南政府首次开展人道主义行动，并向土耳其派遣了大量部队。

哈尔敦·特克内奇大使对越南国防部和公安部表示诚挚的感谢，并再次感谢救援队甚至其亲人无私服务、无所畏惧，感谢越南政府在困难时期给予土耳其的团结和关注。

越南国防部提请政府总理向救援力量4个集体和7名个人颁发奖状。

表彰大会上，救援队的76名军人荣获了国防部长授予的奖状。

值此机会，胡志明共青团中央委员会向22名个人颁发了奖状；越南红十字会中央委员会向8个集体颁发奖状，表彰其在土耳其执行国际任务中取得的优异成绩。（完）