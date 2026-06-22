走进邦村，感受傣族同胞庆祝新米节

|稻谷回归本源的文化之旅



在傣族人的观念中，稻谷是天地精华、劳动成果和神灵庇佑的结晶。因此，每当丰收季结束、粮仓装满新粮后，村民们都会举行新米节，向被尊奉为掌管天地、保佑风调雨顺和五谷丰登的“波帕神”表达感恩之情。



该礼仪在村口神庙举行，这里被视为整个社区的精神文化中心。从清晨开始，居住在村中的韦氏、梁氏、卢氏、何氏、银氏和吕氏六大姓氏家族便准备供品前来参加祭祀。供桌上的祭品均为各家各户辛勤劳动的成果，包括新收糯米蒸制的糯米饭、竹筒饭、传统糕点、鱼肉蒸菜、畜禽肉类以及自家果园种植的水果等。



节日期间最具特色的场景之一，是村民们将祭品列队送往村口神庙。清晨时分，人们从村中各条道路汇聚而来，排成长队。队伍前方是手持家族名牌的傣族少女，随后是抬着祭品的村民，以及村长、长老、乡贤、民间艺人和当地居民。不少身着传统服饰的儿童也跟随父母参加活动。



祭品摆放完毕后，由代表社区的祭司主持祭祀仪式。祭司代替全体村民向波帕神及诸神表达谢意，感谢神灵庇护村寨、赐予丰收和安宁生活，同时祈求新的一年风调雨顺、草木繁茂、六畜兴旺、百姓安康、家庭幸福。祭司身旁则站着身着传统服装的村长、长老和德高望重的老人。



主祭仪式结束后，村民们依次上前敬香、行礼，并为家庭和村寨祈福。



凝聚社区情谊的欢乐盛会

附图 图自乂安旅游网





如果说祭祀环节体现的是浓厚的精神信仰色彩，那么节庆活动则展现出丰富多彩的社区文化生活。锣鼓声回荡在村寨上空，宣告文体活动正式开始。男女老少载歌载舞，共同庆祝丰收的喜悦。



节日期间还举行丰富多样的民间游戏，如击木槽、抛绣球、踩高跷、竹竿舞等，吸引众多村民参与。这些传统游戏蕴含着浓郁的民族特色，反映了傣族人民世代以来的生产劳动和生活方式。



与此同时，传统的竹管酒饮酒文化也成为联络感情的重要环节。人们围坐在酒坛旁，共饮美酒、互致祝福，进一步增进团结与友谊。



新米节的另一大亮点是由村内各姓氏居民自编自演的民间文艺节目。节目内容取材于日常生活，生动再现傣族先民开拓自然、辛勤劳作、建设村寨的历史历程。这些节目不仅具有观赏价值，也成为向年轻一代传授民族历史文化的重要方式。



传统文化在现代社会中焕发活力

附图 图自乂安旅游网





据村中长者介绍，邦村原名“Buung”，意指深藏于山谷中的村落。后来随着居民迁居至昆河沿岸，便于生产和生活，“Buung”逐渐演变为如今的“Bộng”。



令人欣慰的是，在现代化进程中，邦村依然保留着鲜明的传统文化特色。高脚屋和织锦手工艺仍广泛存在于当地居民生活之中。目前，全村仍有20多户家庭坚持传统织锦制作。许多家庭共用织布机生产织锦产品，在增加收入的同时，也守护着祖辈传承下来的手工技艺。



平寿乡人民委员会主席吴氏玄表示，邦村长期以来被视为乂安省保护傣族文化的典范之一。早在1997年，邦村便成为乂安省首批获得“文化村”称号的四个村庄之一。这不仅是对当地文化建设成果的肯定，也体现了社区长期坚持保护传统文化的努力。



目前，村内仍保存着锣鼓、木槽鼓等多种传统民间乐器。由不同年龄层居民组成的民歌民舞俱乐部，也为传统艺术的传承注入了新的活力。



吴氏玄介绍，多年来，邦村傣族社区始终坚持举办两项重要传统节日：农历正月初五举行的祈丰节和农历五月初五举行的新米节。这两项节庆活动不仅有助于保护和弘扬民族文化遗产，也增强了社区凝聚力，并帮助年轻一代了解自身民族的历史与根源。



新米节不仅是一项古老的农业祭祀活动，更是傣族人民传承和弘扬民族文化特色的重要载体，在新时代依然焕发着蓬勃生机。（完）