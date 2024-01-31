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走进“村之春”空间 感受越南昔日年味儿
宣光省游客范氏兰说：“小时候，我经常跟着我妈到年货集市逛一逛。那时候，年货不像现在那么丰富，但年味依然很浓，有各种游戏，也有各种甜点。 ”
对过来人是如此，而对小朋友来说，参观传统集市空间又是一番别样的体验。
河内市山西市社游客苏玉玄说：“对我来说这里的一切都是新奇的。之前，每年我都会跟着父母去买年货，可是都是到超市买的。今年才有机会来到这样传统的集市购物，很有意思的。”
走进“村之春”空间，别开生面的文化盛宴必将让游客对越南传统文化有进一步的了解，如了解东湖民间画、捏塑艺术，体验民间游戏带来的乐趣等等。昔日年味儿浓的这一迎新春空间给外国游客留下深刻的印象。
日本游客桥口真奈说：“来越南之前，我了解过你们过年的习俗。今天来到这里，不仅只是听说了，而是能够真正地体验了。我也很喜欢越南的奥黛，希望下次还能再来以体验你们更多的传统文化。”
“村之春”项目不仅有助于推广越南传统文化价值、推介越南丰富多彩的饮食文化，还为传承传统文化薪火相传创建平台。
河内山西市市委书记 陈英俊说：“创建传统文化空间、打造昔日生活场景，是我们保护与弘扬传统文化价值、向国内外游客介绍越南美好传统的良好做法。凭借2021和2022年举办“村之春”项目，唐林古村已在2024年东盟旅游奖颁奖典礼上荣获2023年亚洲可持续旅游产品奖项。”
创新举办形式、推出丰富多样迎春活动，今年“村之春”项目希望可吸引1.5至2万名国内外游客前来参观体验，将其打造成为年度活动，是带动当地旅游业发展的支点。（完）