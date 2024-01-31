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走进“村之春”空间 感受越南昔日年味儿

春节临近，一个富有越南北部传统文化特色的春节空间就在河内郊区的唐林古村布置。在古香古色的古村空间里，“村之春”项目的系列颇具吸引力活动精彩纷呈，吸引众多国内外游客前来体验。 富有北部村落气息的新春集市在河内市郊区的唐林古村得以创建，把范氏兰大妈带回了跟妈妈一起逛年货集市的童年，,一股难言的滋味涌上她的心头。

宣光省游客范氏兰说：“小时候，我经常跟着我妈到年货集市逛一逛。那时候，年货不像现在那么丰富，但年味依然很浓，有各种游戏，也有各种甜点。 ”

对过来人是如此，而对小朋友来说，参观传统集市空间又是一番别样的体验。

河内市山西市社游客苏玉玄说：“对我来说这里的一切都是新奇的。之前，每年我都会跟着父母去买年货，可是都是到超市买的。今年才有机会来到这样传统的集市购物，很有意思的。”

走进“村之春”空间，别开生面的文化盛宴必将让游客对越南传统文化有进一步的了解，如了解东湖民间画、捏塑艺术，体验民间游戏带来的乐趣等等。昔日年味儿浓的这一迎新春空间给外国游客留下深刻的印象。

 日本游客桥口真奈说：“来越南之前，我了解过你们过年的习俗。今天来到这里，不仅只是听说了，而是能够真正地体验了。我也很喜欢越南的奥黛，希望下次还能再来以体验你们更多的传统文化。”

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外国游客体验放鱼的习俗。图自越通社

古巴游客José Manuel Labrada González说：“这是我第二次在越南过年。我最喜欢的是包粽子，我也很喜欢吃粽子。”
 
“村之春”项目不仅有助于推广越南传统文化价值、推介越南丰富多彩的饮食文化，还为传承传统文化薪火相传创建平台。

河内山西市市委书记 陈英俊说：“创建传统文化空间、打造昔日生活场景，是我们保护与弘扬传统文化价值、向国内外游客介绍越南美好传统的良好做法。凭借2021和2022年举办“村之春”项目，唐林古村已在2024年东盟旅游奖颁奖典礼上荣获2023年亚洲可持续旅游产品奖项。”

创新举办形式、推出丰富多样迎春活动，今年“村之春”项目希望可吸引1.5至2万名国内外游客前来参观体验，将其打造成为年度活动，是带动当地旅游业发展的支点。（完）

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