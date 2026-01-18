赋予占族文化遗产新的生命力

丰富多彩的独特遗产宝库

庆和省拥有丰富多样的占族文化遗产体系，典型代表包括国家级及国家级特殊艺术建筑遗迹，如：和莱塔群、波克朗加莱（Pô Klong Garai）塔、波那加塔（Pô Nagar）。波罗美塔（Pô Rômê）则被列为国家级历史建筑遗迹。波克朗加莱塔和波那加塔是两大标志性建筑群。波克朗加莱塔坐落于都荣坊的椟（Trầu）丘上，包括主塔、火塔和门塔，建于13世纪末至14世纪初，用于祭祀波克朗加莱国王。这是保存相对完好的占族塔群，具有极高的建筑与历史价值，同时也是信奉婆罗门教的占族同胞重要的信仰活动中心。每年农历七月举行的卡特节都吸引大量民众和游客参与。

在非物质文化遗产领域，多项典型节庆与仪式已被认定为国家级非物质文化遗产，如：波那加塔节、卡特节以及宁海乡昞义村占族人的年初仪式。尤为突出的是，宝竹（Bàu Trúc）村的“占族制陶技艺”被联合国教科文组织列入《亟待保护的非物质文化遗产名录》。

游客参观并了解在庆和省博物馆展出的占族文化文物。图自越通社

此外，传统手工艺村如宝竹陶艺村和美业织锦村为占族遗产增添了生机。宝竹陶艺村——东南亚最古老的陶艺村落之一——至今仍保留着手工制陶技法，成为吸引游客的热点，让游客能亲身体验传统陶器制作流程。

保护与可持续发展相结合

近年来，庆和省与原宁顺省为占族文化保护与价值弘扬投入了大量资源。各祠堂和塔楼系统得到修缮；传统节庆、手工艺村得以延续；民间艺术得到研究与恢复。庆和省博物馆第二分馆——全国唯一的占族文化专门研究机构——已收集、修复超过1500件文物，馆藏1400余册书籍资料，并举办多场展览向公众和游客展示遗产。

庆和省人民委员会副主席阮龙边表示，庆和省确定经济社会发展必须与遗产保护相结合，确保占族社群直接受益。在此基础上，该省同步实施文物修缮工程；在波那加塔、波克朗加莱塔及各手工艺村开发文化旅游产品；大力推进数字技术应用，将占族遗产与名胜景观连接以增强旅游吸引力。

至2030年，庆和省计划将占族遗产与文化旅游、历史旅游相结合，朝着可持续方向发展。省人民委员会已批准《2025-2028年及后续阶段占族制陶技艺非物质文化遗产管理、保护与价值弘扬方案》，在宝竹陶艺村实施，总投资逾2050亿越南盾。目标是在2026年前使该遗产脱离亟待保护状态；后续阶段着力打造“占族陶艺”品牌，发展社区旅游，并争取申报为人类代表性遗产；持续推进遗产展示、推介活动及民间艺术表演工作等。（完）