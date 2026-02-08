贯彻落实越共十四大决议会议：苏林总书记任越南共产党领导越南革命100周年总结指导委员会主任

2月7日下午在河内举行的研究、学习和贯彻落实越共十四大决议的全国会议框架下，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训同志作了题为《越南共产党领导越南革命100周年（1930-2030）总结大纲、未来100年（2030-2130）领导国家发展的方向，以及《社会主义过渡时期国家建设纲领》（1991-2031）执行40周年总结》的专题报告。



段明训同志在报告中重申了苏林总书记在越共十四大闭幕式上的指导精神。凭借战略眼光，大会已将两项特别重要的总结任务交予第十四届中央委员会：即总结《社会主义过渡时期国家建设纲领》执行40周年，以及总结越南共产党领导越南革命100周年（1930-2030）并确定未来100年（2030-2130）国家发展的领导方向。为落实这一任务，政治局、书记处和总书记同志已领导并指导相关部门加紧完善报告大纲，以便及早向大会呈报。



关于越南共产党领导越南革命100周年（1930-2030）总结及未来100年（2030-2130）领导国家发展的方向，段明训强调了这项工作的必要性。他指出，理论与实践总结是党在每个领导周期后的关键理论活动，旨在凭借丰富的知识储备，特别是战略知识，来做出各项决策。



此次总结旨在对党在各个时期和领域的100年领导进程，包括取得的成就与存在的不足进行全面、客观和科学的评估。更重要的是，总结旨在提炼并将经验教训提升为过去一个世纪越南革命的规律性问题。第一个100年积累的知识将成为基础，转化为第二个100年的愿景和发展模式导向。与此同时，这一过程还旨在制定关于党史的丰富知识体系和数字化数据库建设方向，服务于传统教育工作及维护党的思想基础。



总结方案内容预计集中于三个主要部分。其中，关于党领导革命100年历程（1930-2030）的总结被划分为四个纪元： 争取民族独立纪元 (1930 – 1945)； 保卫独立、抗击侵略、统一祖国及向社会主义迈进初创纪元 (1945 – 1985)； 革新、融入与发展纪元 (1986 – 2025)； 民族奋发图强、富强与繁荣纪元 (自2026年开启)。 其中，2026-2030年阶段被确定为新纪元的开端。



越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训。图自越通社

总结工作将遵循党的目标、路线、领导方式与实践落实结果之间的逻辑展开。在此基础上，报告将总结出伟大的成就及具有规律性的重大经验教训，即在各个纪元及战略转折点之间反复出现的关键问题。



关于《社会主义过渡时期国家建设纲领》（1991-2031）执行40周年总结工作，段明训同志强调了《纲领》在设计国家发展模式中的作用与职能。他指出，《纲领》既确定了奋斗目标，又是坚持社会主义方向、防范偏离航向风险的基础。



会上，段明训同志隆重宣布了越共中央政治局于2026年2月6日签发关于成立“总结越南共产党领导越南革命100周年（1930-2030）、瞄准未来100年（2030-2130）领导国家发展方向暨总结《社会主义过渡时期国家建设纲领》40周年执行情况”指导委员会的第05号决定。



根据该决定，越共中央总书记苏林同志担任委员会主任。



各位副主任包括：第十三届中央政治局委员、国家主席梁强，第十三届中央政治局委员、政府总理范明政，中央政治局委员、第十五届国会主席陈青敏，中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀，中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长黎明兴，中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决，中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训，第十三届中央政治局委员、中央理论委员会主席阮春胜。



指导委员会的任务是为发展新纪元的国家发展与祖国保卫纲领建设工作提供方向性指导；并向政治局、第十四届中央委员会报告，以便呈报越共十五大审议。（完）