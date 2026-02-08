贯彻落实越共十四大决议会议：维护和平稳定环境是国家发展的先决条件

2月7日下午，越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将在研究、学习和贯彻落实越共十四大决议的全国会议上作了关于越共十四大决议中关于安全的新认识和新思维的专题报告。



全面安全，将安全贯穿于国家发展各领域



梁三光指出，在国内外形势对社会主义祖国建设与保卫事业带来日益严峻挑战的背景下，越共十四大首次正式确立“全面安全”理念，将安全贯穿于国家发展各领域和全过程。



全面安全意味着战略自主，以政治、经济、文化、医疗、教育、科技、环境、人民以及对外关系的高质量发展作为在新纪元里维持国家稳定的动力，同时将维护和平稳定的环境视为国家发展的先决条件。新阶段的国家安全内涵已不再局限于边境和领土安全，还涵盖制度安全、执政安全、文化思想安全、经济安全、金融安全、数据安全、环境安全、能源安全、水资源安全、粮食安全、人员安全、数字安全、核安全，传输与光缆安全、卫星安全和低空经济空间安全等多个领域。



其中，制度安全和执政安全处于核心地位，旨在维护共产党的领导和执政地位，维护社会主义制度，确保党的主张和战略目标得到深入贯彻和有效落实。



此外，“安全领域的战略自主”也是贯穿越共十四大各项文件的新认识与新思维。



以发展促稳定，以稳定推动快速可持续发展



梁三光强调，“以发展促稳定、以稳定推动快速可持续发展”是贯穿新纪元国家安全思维的“红线”。



越共十四大文件在多个内涵层面展现对维护国家安全的新认识、新思维。



关于发展目标，十四大确定，坚定维护和平稳定的环境；推动国家实现快速可持续发展；全面改善并提升人民生活水平；实现战略自主，自立自强自信，在民族新纪元奋力前行；实现到2030年使越南成为具有现代工业的中等偏上收入国家，到2045年成为高收入发达国家的目标，建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的越南，坚定社会主义道路等。



“维护和平稳定的发展环境”首次被置于发展目标的首位，体现出越南共产党的强有力观点。在当前充满挑战与不确定性形势下，维护和平稳定环境，其中包括维护国家安全是胜利实现其余发展目标的先决条件，重要动力、资源与基础。



会议现场。图自越通社

关于国防安全目标，十四大明确指出， “最大限度保障国家—民族利益，坚决而持久地维护祖国独立、主权、统一和领土完整；保护党、国家、人民和社会主义制度；保护革命成果、革新事业以及工业化现代化进程；保护国家文化、国际信誉与地位；牢固维护国家安全、人员安全、经济安全和网络安全；加强全民国防体系和主动防御系统；全力防范并消除可能引发政治不稳定的内部因素；维护政治安全、社会治安秩序；持续巩固和平稳定环境，为国家建设与发展创造条件。”



建设秩序井然、纪律严明、安全健康的社会



梁三光表示，新纪元国家安全保护的思维与方法是“主动安全”“包容性安全”“创造型安全”和“执行纪律”。党的所有路线和政策都是为了不断提升人民的物质与精神生活水平。



在继续强调“建设秩序井然、纪律严明、安全健康的社会”的同时，十四大明确“建设纪律严明、健康文明、安全有保障、民生稳固、持续发展的社会”，同时要求“大力减少犯罪，逐步迈向零犯罪、零事故、零社会弊病、零消极现象，真正文明与幸福的社会”。这些新目标旨在保障人民平安幸福的生活。



另一方面，十四大要求 “将国防安全与经济、文化、社会发展及外交工作紧密高效结合起来，发挥越南软实力，为确立国家新地位和实力做出贡献”。



关于人民公安力量建设思路，十四大提出：“建设一支革命化、正规化、精锐化、现代化，绝对忠诚于祖国、党、国家和人民，坚定党的目标理想的人民公安力量；确保具备高水平战斗力，在维护国家安全事业中发挥核心作用”。（完）