贯彻落实越共十四大决议会议：确立新发展思维，开创民族奋发图强新纪元

2月7日上午，在研究、学习、贯彻落实党的越共十四大决议全国会议上，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决作了题为“越共十四大文件中的若干新问题、核心要义及40年革新经验”的专题报告。



具有发展转折点和战略视野的一次大会

郑文决同志指出，越共十四大的特殊意义体现在三大重点：

第一，转向“突破发展”阶段。经过近40年革新，国家已积累足够的潜力和地位。然而，依赖资本、资源和廉价劳动力的旧增长模式正显现其局限。十四大标志着转向依靠知识、科技和创新实现深度发展；将思维从“稳定为了发展”转向“发展为了可持续稳定”。

第二，长期战略视野。大会确立了到2030年成为拥有现代工业、中等偏上收入的发展中国家，到2045年成为高收入的发达国家的目标。为实现上述目标，党设计了从完善体制、突破科技到激发文化、人的力量的同步解决方案体系。

第三，理论与实践的全面成功。大会在理论思维上取得成功，勇于直面事实，明确指出发展堵点。



从文件构建方式革新思维

郑文决表示，十四大文件体现了党在领导方式上的强力革新，从“政策思维”转向“治理与执行思维”。

方法论上的突破点是将三大报告整合为一份统一的《政治报告》。这种整合克服了重复、分散的状况，形成了一致的思想整体，便于干部、党员学习与落实。

文件从侧重总结任期工作，强劲转向设计长期发展战略，扮演“战略地图”角色。特别地，领导方式从“定向性决议”转向“行动性决议”。一个清晰的例证是，党在大会前夕已颁布并实施了九项战略决议，同时将《行动计划》直接纳入政治报告，以克服“说多做少”、“决议正确但落实缓慢”的状况。

开创新时代的六大战略支柱

郑文决表示，十四大文件通过以下核心问题凝聚了智慧和战略视野：

第一，补充“关于革新路线的理论”。这是理论思维上的成熟一步，源于40年革新的实践总结。这一理论将与马克思列宁主义、胡志明思想一道，成为照亮走向社会主义道路的明灯。

第二，确立“战略自主”思维。在世界变动的背景下，越南从“适应”姿态转向主动“塑造”。战略自主是自主选择发展道路，掌握技术，深度广泛融入但不丧失国家利益。

第三，完善发展体制——被确定为“突破中的突破”。体制被作为一个释放所有社会资源的整体生态系统来构建，追求透明和高效。

第四，新增长模式：科技、创新和数字化转型被置于支柱位置，成为替代已达极限的传统动力的主要驱动力。

第五，激发内生动力：以人为中心，以文化为基础，以教育为国策，民营经济为最重要动力。最终目的是人民的幸福。

第六，加强国防安全，发展与国家地位相称的外交。保卫祖国要早、要从远处着手；外交不仅为发展，还要为共同和平做出建设性贡献，彰显越南的软实力。

将决议转化为果断行动

关于贯彻落实任务，郑文决强调，必须将决议转化为生活中的实质性变化，并提出以下基本措施：

一是，高度统一认识，从形式化学习转向讨论具体解决方案，使决议深入人心。

二是，视快速、同步的制度化为突破环节。需紧急审查、清除障碍、“次级许可”，优先将市场经济、科学技术及分级分权的发展机制法律化。

三是，按照现代化方向革新治理，基于数据和量化结果（KPI）。以具体产品和人民满意度作为评价干部的标尺。

四是，以科学技术、改革创新和数字化转型为主要行动方式。据此，以数字化转型为主导行动方式，重构国家治理，迈向透明化的数字政府、数字经济、数字社会。

五是，建设具有战略视野、敢想敢干的干部队伍。这是决定一切主张成败的关键因素。

六是，贯穿始终的精神：行动—果断—高效。郑文决强调，决不允许：停滞、推卸责任、说多做少。大会的成功不能用言辞衡量，而应用以下标准衡量：经济增长、人民生活质量、全社会的信心以及越南的国际地位。

在此专题报告之后，会议听取政府总理范明政作关于《落实越共十四大决议的行动计划》的报告。（完）